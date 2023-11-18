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≡ Тонувшую 84-летнюю женщину вытащил из озера участковый в Аманкарагае. Позже она скончалась
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48000
Тонувшую 84-летнюю женщину вытащил из озера участковый в Аманкарагае. Позже она скончалась
Отправлено: 18.11.23 - 17:37
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Несчастный случай произошел сегодня, 18 ноября, утром. В полицию Аулиекольского района поступил звонок от жителя поселка Аманкарагай. Звонивший сообщил, что со стороны озера слышны крики о помощи.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
60
Re: Тонувшую 84-летнюю женщину вытащил из озера участковый в...
Отправлено: 18.11.23 - 17:37
#1
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Господи, всю голову изломала, пытаясь придумать причину, по которой эта несчастная женщина очутилась в такую погоду на середине озера !
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1493
Re: Тонувшую 84-летнюю женщину вытащил из озера участковый в...
Отправлено: 18.11.23 - 18:31
#2
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Цитата:
Пробежав вдоль берега, полицейский понял, что звук идет с середины озера.

Источник:

Как можно очутиться на середине озера, да ещё в 84 года? Моржеванием занималась? По мелководью? Льда по моему пока нет ещё по которому бабушка могла добраться до середины озера.. да и как оно там могла выжить не утонув до приезда полицейского? Могла плавать? Вообще не укладывается в голове..
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6465
Re: Тонувшую 84-летнюю женщину вытащил из озера участковый в...
Отправлено: 18.11.23 - 19:04
#3
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Была у меня соседка, вся в теле и как оказалось любила выпить и закусить. В очередной её запой муж ее так сильно поругал, что супруженца решила покончить с этим раз и навсегда, привязала верёвку к трубе над ванной, надела петлю и толкнула табурет. Тучное тело с грохотом оторвала трубу и суицид не состоялся. Хорошо что порыв состоялся, над ванной был овальный водопад. Утром следующего дня моя подружка пришла поселиться закутанная в махровый шарф. Следы от веревки оставили на шее кровавый след.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13569
Re: Тонувшую 84-летнюю женщину вытащил из озера участковый в...
Отправлено: 18.11.23 - 19:21
#4
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Цитата:
Филипповна:

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Старость не радость. Просто "чердак" сорвало , потеряла ориентацию. Вон даже президент США здоровается с воздухом, а он первое лицо страны.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2797
Тонувшую 84-летнюю женщину вытащил из озера участковый в Аманкарагае. Позже она скончалась
Отправлено: 18.11.23 - 19:24
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как можно очутиться на середине озера, да ещё в 84 года?

Бывает, когда человек, всё понимает, но сделать сам мало что может. И понимая, что становится обузой в семье, решается на последний шаг. Страшно всё, но вопросы больше к семье, где жила старушка должны быть. Кто довёл? Вот в чём вопрос.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2797
Тонувшую 84-летнюю женщину вытащил из озера участковый в Аманкарагае. Позже она скончалась
Отправлено: 18.11.23 - 19:28
#6
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Цитата:
Vit:
потеряла ориентацию

Потерять ориентацию можно и в 16-ть лет :lol:
Цитата:
Vit:
Старость не радость. Просто "чердак" сорвало , потеряла ориентацию. Вон даже президент США здоровается с воздухом

Ну если с этим
skype icon png
То всё в порядке. С ним многие здороваются. :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1493
Re: Тонувшую 84-летнюю женщину вытащил из озера участковый в...
Отправлено: 18.11.23 - 19:42
#7
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Цитата:
Vit:
Старость не радость. Просто "чердак" сорвало , потеряла ориентацию.

Как она могла очутиться на середине озера и выжить до приезда полицейского? Есть объяснение ???
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
647
Re: Тонувшую 84-летнюю женщину вытащил из озера участковый в...
Отправлено: 18.11.23 - 20:14
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как можно очутиться на середине озера, да ещё в 84 года? Моржеванием занималась? По мелководью? Льда по моему пока нет ещё по которому бабушка могла добраться до середины озера.. да и как оно там могла выжить не утонув до приезда полицейского? Могла плавать? Вообще не укладывается в голове..


.....во первых доживёшь ли ты до такого возраста как эта покойная и второе деменцию в таком возрасте никто не отменял и третье надо спросить у родственников если токовы есть что она делала на этом озере ,что мал что стар ещё не отменено......
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
647
Re: Тонувшую 84-летнюю женщину вытащил из озера участковый в...
Отправлено: 18.11.23 - 20:18
#9
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Цитата:
Vit:
Старость не радость. Просто "чердак" сорвало , потеряла ориентацию. Вон даже президент США здоровается с воздухом, а он первое лицо страны.


........вот когда нажрёшься до поросячего визга а утром проснёшься и непомнишь что было вчера это только в твоём возрасте а у старых паркинсон деменция.
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