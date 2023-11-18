Тонувшую 84-летнюю женщину вытащил из озера участковый в Аманкарагае. Позже она скончалась
Отправлено: 18.11.23 - 17:37
Несчастный случай произошел сегодня, 18 ноября, утром. В полицию Аулиекольского района поступил звонок от жителя поселка Аманкарагай. Звонивший сообщил, что со стороны озера слышны крики о помощи. Читать новость
Как можно очутиться на середине озера, да ещё в 84 года? Моржеванием занималась? По мелководью? Льда по моему пока нет ещё по которому бабушка могла добраться до середины озера.. да и как оно там могла выжить не утонув до приезда полицейского? Могла плавать? Вообще не укладывается в голове..
Была у меня соседка, вся в теле и как оказалось любила выпить и закусить. В очередной её запой муж ее так сильно поругал, что супруженца решила покончить с этим раз и навсегда, привязала верёвку к трубе над ванной, надела петлю и толкнула табурет. Тучное тело с грохотом оторвала трубу и суицид не состоялся. Хорошо что порыв состоялся, над ванной был овальный водопад. Утром следующего дня моя подружка пришла поселиться закутанная в махровый шарф. Следы от веревки оставили на шее кровавый след.
ПолиграфЪ Боярышников: Как можно очутиться на середине озера, да ещё в 84 года?
Бывает, когда человек, всё понимает, но сделать сам мало что может. И понимая, что становится обузой в семье, решается на последний шаг. Страшно всё, но вопросы больше к семье, где жила старушка должны быть. Кто довёл? Вот в чём вопрос.
ПолиграфЪ Боярышников: Как можно очутиться на середине озера, да ещё в 84 года? Моржеванием занималась? По мелководью? Льда по моему пока нет ещё по которому бабушка могла добраться до середины озера.. да и как оно там могла выжить не утонув до приезда полицейского? Могла плавать? Вообще не укладывается в голове..
.....во первых доживёшь ли ты до такого возраста как эта покойная и второе деменцию в таком возрасте никто не отменял и третье надо спросить у родственников если токовы есть что она делала на этом озере ,что мал что стар ещё не отменено......
Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать