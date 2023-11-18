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Кожевенный завод ТОО «Умiт» в Аркалыке приостановил свою деятельность
Кожевенный завод ТОО «Умiт» в Аркалыке приостановил свою деятельность
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