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≡ Кожевенный завод ТОО «Умiт» в Аркалыке приостановил свою деятельность
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48000
Кожевенный завод ТОО «Умiт» в Аркалыке приостановил свою деятельность
Отправлено: 18.11.23 - 14:49
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Без работы только на нем остаётся около 40 человек. Кроме того, вынужден был прервать работу и пункт по приемке шкур крупного рогатого скота, поставлявший это сырье на завод.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
450
Re: Кожевенный завод ТОО «Умiт» в Аркалыке приостановил свою...
Отправлено: 18.11.23 - 14:49
#1
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Занимательная математика:
Дано:
Вложено в производство:
200 миллионов СПК Тобол
400 миллионов ТОО Умит
Потрачено:
5 миллионов на оборудование
5 миллионов на приём шкур
Вопрос:
Как война России с Украиной повлияло на производство?
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
118
Re: Кожевенный завод ТОО «Умiт» в Аркалыке приостановил свою...
Отправлено: 18.11.23 - 19:57
#2
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Хаха.
Ничего удивительного, где бюджетные средства там воро..туации! Казбиф соврать не даст. Не напрягайся, Ильяс. Там и 400 по ходу заёмные в агрофинанс)) так что все освоено
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
647
Re: Кожевенный завод ТОО «Умiт» в Аркалыке приостановил свою...
Отправлено: 18.11.23 - 20:05
#3
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.....надо было выходить на мировой рынок сразу на наших друзей в европе и америке.
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