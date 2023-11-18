Re: Казахстан выиграл шестой матч отбора на Евро против...

Отправлено: - 16:48

Молодцы: - игра в общем понравилась, но сумбура было много, особенно после пропущенного гола.

Чесноков красава: - особенно второй гол- в стиле английских нападающих - минимум обработки - принял, подправил и вколотил и всё это в динамике - один из лучших голов евротура будет - я так думаю.

Гол Аймбетова с пенальти - неуверенный и несильный удар, тем более вратарь угадал направление удара и ДОЛЖЕН ( так же как и Шацкий должен был брать пропущенный гол) был отбить его, но мяч нырком ушёл вниз. В общем на шару забил.



Самое главное в выездной игре в Словении - РАСКРЕПОСТИТЬСЯ, снять с себя скованность и напряжение и ИГРАТЬ на результат - и ПЕРВЫМ забить гол- от этого МНОГОЕ зависит.

Алга, Казахстан!!!