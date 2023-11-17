Отправлено: - 16:53

Добринцофф:

Пучеглазка ушла в прошлое,сейчас любой уважающий себя вурдалак употребляет "Белую лозу"

ACROS:

Шесть разновидностей белой лозы на Складских,и партнерах:

Цитата:Цитата:почитаешь специалистов, узнаешь что то новое.думал это сухое вино,а интернет выдает//Итак, большая 0,75 л бутылка вина. Стоит она в розничной продаже 300 тенге - это 53 российских рубля, но продают это вино далеко не везде... а лишь "надо знать где", алкаши знают - они и есть основные потребители этой "бормотухи".Как видим, это не паленка и не самопал, это вполне официальная продукция.Оптовые цены на такое вино - 200 тенге бутылка...//