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≡ Казахстан выиграл шестой матч отбора на Евро против Сан-Марино и сохранил шанс на выход в Чемпионат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47997
Казахстан выиграл шестой матч отбора на Евро против Сан-Марино и сохранил шанс на выход в Чемпионат
Отправлено: 18.11.23 - 16:48
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Сборная Казахстана по футболу обыграла Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024. Встреча группы H прошла на "Астана Арене"
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* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5174
Re: Казахстан выиграл шестой матч отбора на Евро против...
Отправлено: 18.11.23 - 16:48
#1
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Молодцы: - игра в общем понравилась, но сумбура было много, особенно после пропущенного гола.
Чесноков красава: - особенно второй гол- в стиле английских нападающих - минимум обработки - принял, подправил и вколотил и всё это в динамике - один из лучших голов евротура будет - я так думаю.
Гол Аймбетова с пенальти - неуверенный и несильный удар, тем более вратарь угадал направление удара и ДОЛЖЕН ( так же как и Шацкий должен был брать пропущенный гол) был отбить его, но мяч нырком ушёл вниз. В общем на шару забил.

Самое главное в выездной игре в Словении - РАСКРЕПОСТИТЬСЯ, снять с себя скованность и напряжение и ИГРАТЬ на результат - и ПЕРВЫМ забить гол- от этого МНОГОЕ зависит.
Алга, Казахстан!!!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19609
Казахстан выиграл шестой матч отбора на Евро против Сан-Марино и сохранил шанс на выход в Чемпионат
Отправлено: 18.11.23 - 16:49
#2
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Цитата:
ACROS:
Самое главное в выездной игре в Словении


дома проиграли.
удачи на выезде!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5174
Re: Казахстан выиграл шестой матч отбора на Евро против...
Отправлено: 18.11.23 - 16:59
#3
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Цитата:
alex_60:
дома проиграли.


Тогда они были просто СТАТИСТАМИ в группе, болтающиеся между санмаринцами и финами; теперь у них другой статус - одни из ПРЕТЕДЕНТОВ на выход из группы.
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