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≡ Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с 16 на 17 ноября сотрудники ДЭР в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47997
Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с 16 на 17 ноября сотрудники ДЭР в Костанае
Отправлено: 17.11.23 - 23:54
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В помещении цеха обнаружили множество пустых бутылок, крышек, приспособления для розлива и укупоривания тары, а также 3,5 тонны спирта. По факту начато следствие.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6463
Re: Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с...
Отправлено: 17.11.23 - 23:54
#1
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Кто знает, по чем нынче пучеглазка, давно не торгую, не вкурсе
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9609
Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с 16 на 17 ноября сотрудники ДЭР в Костанае
Отправлено: 18.11.23 - 10:48
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Кто знает, по чем нынче пучеглазка, давно не торгую, не вкурсе

Пучеглазка ушла в прошлое,сейчас любой уважающий себя вурдалак употребляет "Белую лозу"
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5174
Re: Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с...
Отправлено: 18.11.23 - 16:34
#3
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Цитата:
Добринцофф:
вурдалак употребляет "Белую лозу


Шесть разновидностей белой лозы на Складских,и партнерах: - самая популярная у наших деревенских, которая с цифрой 22.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19609
Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с 16 на 17 ноября сотрудники ДЭР в Костанае
Отправлено: 18.11.23 - 16:47
#4
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Цитата:
ACROS:
Шесть разновидностей белой лозы на Складских,и партнерах: - самая популярная у наших деревенских, которая с цифрой 22.


ну вот.
а то все Хеннесси ,Хеннесси...
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5174
Re: Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с...
Отправлено: 18.11.23 - 16:52
#5
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Цитата:
alex_60:
,Хеннесси..


Хеннесси по 25 000 т.за 0,5 л.- я пью, а ОНИ- 0,5 л. по 450 тенге.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19609
Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с 16 на 17 ноября сотрудники ДЭР в Костанае
Отправлено: 18.11.23 - 16:53
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Пучеглазка ушла в прошлое,сейчас любой уважающий себя вурдалак употребляет "Белую лозу"

Цитата:
ACROS:
Шесть разновидностей белой лозы на Складских,и партнерах:


почитаешь специалистов, узнаешь что то новое.
думал это сухое вино,а интернет выдает
//Итак, большая 0,75 л бутылка вина. Стоит она в розничной продаже 300 тенге - это 53 российских рубля, но продают это вино далеко не везде... а лишь "надо знать где", алкаши знают - они и есть основные потребители этой "бормотухи".
Как видим, это не паленка и не самопал, это вполне официальная продукция.
Оптовые цены на такое вино - 200 тенге бутылка...//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19609
Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с 16 на 17 ноября сотрудники ДЭР в Костанае
Отправлено: 18.11.23 - 16:59
#7
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Цитата:
ACROS:
- 0,5 л. по 450 тенге.

Цитата:
alex_60:
Оптовые цены на такое вино - 200 тенге бутылка...


200 так понял за 0,75.
маржа больше 300 процентов.
неплохой бизнес.

рс,
правда статья от 2020 года,
данные не совсем актуальные.



[Исправлено: alex_60, 18.11.2023 - 17:00]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5174
Re: Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с...
Отправлено: 18.11.23 - 17:04
#8
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Цитата:
alex_60:
правда статья от 2020 года, данные не совсем актуальные.


На сегодня средняя её оптовая цена - 375 тенге за бутылку.
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