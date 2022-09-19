Последнее время необходимость перевооружения стала волновать различных экспертов, далёких от МО, от военной науки. Причины понятны. По их мнению надо готовиться к отражению военной агрессии со стороны России. Для меня эта причина надуманная. А вот участие государств, членов ОДКБ, показывает слабость их армий на поле брани. Вернёмся к МО РК. Читать новость
полдня убил, чтобы прочитать все комменты, одно могу сказать, ты не прав, причём все, потому что судьба наша зависит от человека, который сидит, я уж не знаю где, нажмёт он красную кнопку или нет? Не верите? А я до 24 февраля тоже не верил, по теме зачем теперь перевооружение армии
Добринцофф: Ну,да,они только бомбить умеют мирных жителей в Югославии,Ираке,Сирии,Ливане ,а с Афганистана
Ну пока от их оружия, в небольших количествах, бежит вторая в мире по мощи армия.. Я вообще то об этом, а не о другом вопросе, где я с тобою солидарен. Но по Сирии и Афгану там конечно и Россия и СССР стояли, но там солдаты как и в России лишь мясо, и за них никто не переживает. В отличии от войск Нато. В этом вопрос. Для России сейчас, солдат это ничто, потому зэков набирают уже и идут лоб в лоб с теми же Хаймарсами. Нато же, если касается огромного числа гибели их солдат, да, сворачиваются.. Это неправильно? Бояться за свои вложения, за своих солдат?
Недавно, выше в посте за №82 отмечал, что Израиль хочет изучать иранские дроны-камикадзе используемые в Украине, со слов А.Кушнарь они уже через Польшу предоставили технологию их уничтожения, ссылка ниже.
Цитата:
Kairat stayer: Кайрат стайер: Почему именно у Израиля, Украины и Азербайджана нужно перенимать опыт. Все страны имеют положительный боевой опыт и дружественные нам страны. Как говорится, если критикуешь или пишешь своё мнение, тогда предлагай пути решения проблем.
За Израиль неоднократно отмечал, у них непримиримый противник Иран, последние предоставляют дроны камикадзе РФ, вчера отмечали. Израиль ранее в августе текущего года уже подверг бомбовым ударам завод по их производству на территории Ирана. В настоящее время отмечают, что израильские специалисты хотят изучать обломки дронов камикадзе используемые в Украине.
Украина ведёт боевые действия с РФ, положительного опыта для изучения и принятия в перспективе много. В части касающейся перевооружения, западные специалисты на МИГ-29 приспособили антирадарные ракеты и их успешно применяют на поле боя. Нам никто не запрещает модернизировать наш парк самолётов, с помощью иностранных специалистов, наших друзей. При этом, следует учитывать, что все ремонтные работы военной техники ранее в основном проводились в РФ, но в данное время им не до нас. Они сами по всему миру боеприпасы и комплектующие к Пионам, Гвоздикам и.т.д. ищут, просят у Северной Корей и Таджикистана. Про недостаточное количество оборудования и чипов, это отдельный разговор.
К положительному опыту Украины можно причислить организацию борьбы сил территориальной обороны, в частности г.Сумы, жители которого отстояли город, героически боролись против регулярной армии РФ. Азербайджан готовился к противостоянию задолго до Нагорно-Карабахского конфликта, модернизировали армию, закупали беспилотники у Израиля, Турции и.т.д.
Ранее и выше неоднократно отмечали, что необходимо изучать опыт стран мира в сфере перевооружения, применения передовых стандартов, тактику ведения боевых действии и перенимать их. С целью повышения эффективности вооружённых сил, недавно на всеармейском совещании К.Токаев дал поручения нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов. Для повышения мобильности войск требуется увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин. Важной задачей является внедрение передовых информационных систем и технологий. Особое внимание нужно уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений.
На форуме отдельные "грамотеи", как доморощенные, так и из-за зарубежья говорят, мол на нас никто не собирается нападать, типа нет необходимости перевооружаться. На мой взгляд неправильные точки зрения и позиции. Не нужно гадать на ромашке или кофейней гуще, никто точную гарантию безопасности не может дать.
Ниже по ссылке видео, где уважаемый аксакал В.В.Квачков отвечает с его слов, безграмотному в вопросах повышения боеготовности страны гражданину. Так, там один "грамотей" задаёт вопрос: почему не нанесём по противнику удары межконтинентальными баллистическими ракетами, в свою очередь В.В.Квачков ответил будет ответный удар, сработают системы раннего предупреждения о нападений и.т.д.
Kairat stayer: На форуме отдельные "грамотеи", как доморощенные, так и из-за зарубежья говорят, мол на нас никто не собирается нападать, типа нет необходимости перевооружаться. На мой взгляд неправильные точки зрения и позиции. Не нужно гадать на ромашке или кофейней гуще, никто точную гарантию безопасности не может дать.
Отмечают, что согласно договорённостей в ходе визита Э.Макрона в нашу страну в начале ноября текущего года, Франция поставит в Казахстан радарные системы ПВО Ground Master 400, предназначена для автоматического обнаружения, идентификации и сопровождения воздушных целей, в том числе низколетящих и баллистических. Дальность обнаружения цели типа тактический истребитель составляет 470 км, крылатая ракета - 250 км.
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