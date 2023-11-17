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≡ Как фонарный столб оказался посреди футбольного поля, рассказали в управлении образования Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47993
Как фонарный столб оказался посреди футбольного поля, рассказали в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 17.11.23 - 16:03
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Фото фонарного столба, который стоит посреди футбольного поля в школе № 17 в областном центре, появилось в соцсетях. Как оказалось, фонарь стоит на этом месте вполне законно.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
448
Re: Как фонарный столб оказался посреди футбольного поля,...
Отправлено: 17.11.23 - 16:03
#1
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Просто Цирк уехал, а клоуны остались.

Три года дети играли в футбол с столбом посреди поля, и ни один родитель не стал разбираться.
Стадо баранов, зачем им футбол...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33837
Re: Как фонарный столб оказался посреди футбольного поля,...
Отправлено: 17.11.23 - 16:47
#2
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Интересно, в чем же тут хайп?
Столб поставили после, поле подледало демонтажу до столба, там могут хоть картошку высадить и что, не имеют права?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33837
Re: Как фонарный столб оказался посреди футбольного поля,...
Отправлено: 17.11.23 - 16:50
#3
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Другое дело, если бы поле поставили туда, где стоит столб, или наоборот, столб в действующее поле.
Цитата:
Ильяс:
Стадо баранов, зачем им футбол...

И обзывать детей нашему общественнику, кандидату в депутаты, это просто позор нашим общественникам и кандидатам..
Вот так вот они и говорят про наших костанайцев и наших детей,те, которых мы выбираем..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
644
Re: Как фонарный столб оказался посреди футбольного поля,...
Отправлено: 18.11.23 - 02:08
#4
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.....вот когда я учился в этой школе Юрий Сергеевич Когай тогдашний дирекртор следил чтобы не ставили осветительные столбы по среди спортивных площадок,сегодня у каждого есть право выбора что хочу то ворочу.....новая эра :-o :-o :-o
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
644
Re: Как фонарный столб оказался посреди футбольного поля,...
Отправлено: 18.11.23 - 02:15
#5
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Цитата:
Ильяс:
Стадо баранов, зачем им футбол...

....школа существует с1979 года и была построена не для баранов а для детей я учился с первого дня открытия практически и баранов не видил.
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