Отправлено: - 16:50

Ильяс:

Стадо баранов, зачем им футбол...

Другое дело, если бы поле поставили туда, где стоит столб, или наоборот, столб в действующее поле.Цитата:И обзывать детей нашему общественнику, кандидату в депутаты, это просто позор нашим общественникам и кандидатам..Вот так вот они и говорят про наших костанайцев и наших детей,те, которых мы выбираем..