НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как вы оцениваете прошедший в Костанае форум приграничных...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47993
Как вы оцениваете прошедший в Костанае форум приграничных...
Отправлено: 16.11.23 - 10:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вы оцениваете прошедший в Костанае форум приграничных регионов РК и РФ, к которому готовились в течение года и потратили около 15 млрд тенге?
Результаты опроса

5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
362
Re: Как вы оцениваете прошедший в Костанае форум приграничных...
Отправлено: 16.11.23 - 10:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет првильного ответа. Должно быть еще Мне пофигу (т.е Нейтрально) т.к. хоть Дворец школьников, асфальт, сосны - все это останется в Костанае, но мы все ждали президентов РК и РФ, а они не приехали.
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1374
Re: Как вы оцениваете прошедший в Костанае форум приграничных...
Отправлено: 18.11.23 - 00:47
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дворец школьников. Конечно здание новое, можно сказать шокирующее для нас, аборигенов. Есть дом творчества школьников в центре. Чем они отличаются? Кабинетом робототехники и еще может парой кабинетов. Вопрос, как данное здание просуществует в перспективе, какое финансирование у этой организации, ведь все эти высокотехнологические кабинеты требуют высоких затрат.
Я считаю, нужно было делать в этом здании что-то связанное с автомобильной промышленностью. Рядом завод, еще один вроде сбираются делать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS