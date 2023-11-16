Re: Как вы оцениваете прошедший в Костанае форум приграничных...

Отправлено: - 00:47

Дворец школьников. Конечно здание новое, можно сказать шокирующее для нас, аборигенов. Есть дом творчества школьников в центре. Чем они отличаются? Кабинетом робототехники и еще может парой кабинетов. Вопрос, как данное здание просуществует в перспективе, какое финансирование у этой организации, ведь все эти высокотехнологические кабинеты требуют высоких затрат.

Я считаю, нужно было делать в этом здании что-то связанное с автомобильной промышленностью. Рядом завод, еще один вроде сбираются делать.