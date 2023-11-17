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≡ Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с 16 на 17 ноября сотрудники ДЭР в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47993
Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с 16 на 17 ноября сотрудники ДЭР в Костанае
Отправлено: 17.11.23 - 23:54
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В помещении цеха обнаружили множество пустых бутылок, крышек, приспособления для розлива и укупоривания тары, а также 3,5 тонны спирта. По факту начато следствие.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6463
Re: Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с...
Отправлено: 17.11.23 - 23:54
#1
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Кто знает, по чем нынче пучеглазка, давно не торгую, не вкурсе
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9609
Деятельность подпольного алкогольного цеха пресекли в ночь с 16 на 17 ноября сотрудники ДЭР в Костанае
Отправлено: 18.11.23 - 10:48
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Кто знает, по чем нынче пучеглазка, давно не торгую, не вкурсе

Пучеглазка ушла в прошлое,сейчас любой уважающий себя вурдалак употребляет "Белую лозу"
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