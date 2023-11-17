Re: "Мольбы не давали результатов" - Жители Карабалыка...

Отправлено: - 23:51

Очевидно что аким или кто-нибудь из его окружения не проживают в этой болоте, поэтому они плевать хотели на простых смертных. Придется пустить слух что едет сам президент и хочет проехать по этим улицам, в понедельник утром будет у вас асфальт