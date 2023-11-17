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≡ Сумма похищенных субсидий на мясокомбинате в Костанайской области превысила 2 млрд тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47993
Сумма похищенных субсидий на мясокомбинате в Костанайской области превысила 2 млрд тенге
Отправлено: 17.11.23 - 23:44
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По информации ДЭР, схема хищений заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на переработку несуществующего сырья, а также в завышении его веса, за что участники группы получали субсидии.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6463
Re: Сумма похищенных субсидий на мясокомбинате в Костанайской...
Отправлено: 17.11.23 - 23:44
#1
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В прошлом году разговор был, до сих пор волынку тянут, с чего бы? Видимо Ждут исковой давности
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