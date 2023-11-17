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≡ Казахстанцам запретили использовать интернет Илона Маска
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47993
Казахстанцам запретили использовать интернет Илона Маска
Отправлено: 17.11.23 - 13:44
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Использовать Starlink в частных целях незаконно в Казахстане. Об этом заявил руководитель управления контроля в области связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Диас Толегенов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33837
Re: Казахстанцам запретили использовать интернет Илона Маска
Отправлено: 17.11.23 - 13:44
#1
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Побежали к дядюшке Сэму как говорится?
А где..

Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5168
Re: Казахстанцам запретили использовать интернет Илона Маска
Отправлено: 17.11.23 - 13:56
#2
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Ну раз местные НЕ ХОТЯТ заниматься селом - значит элементарно - ЗАЖРАЛИСЬ и им хватает бабла, и если государство уже обратилось к Илону, то значит скоро его установки появяться официально.
Зачем тогда пугать и наказывать штрафами ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21223
Re: Казахстанцам запретили использовать интернет Илона Маска
Отправлено: 17.11.23 - 20:12
#3
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А я продолжаю проводить высокоскоростной интернет в сёла. Но только там, где непереводимые ценники не заставляют переводить :lol:
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