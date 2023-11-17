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≡ "Мольбы не давали результатов" - Жители Карабалыка обратилмсь к акиму Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47990
"Мольбы не давали результатов" - Жители Карабалыка обратилмсь к акиму Костанайской области
Отправлено: 17.11.23 - 20:02
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Коллективное письмо, адресованное акиму Костанайской области Кумару Аксакалову и председателю Костанайского областного филиала партии «Аманат» Бибигуль Аккужиной, зарегистрировали сегодня, 17 ноября, в аппарате акима области. Под письмом подписались 54 человека. Публикуем его текст.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26111
Re: "Мольбы не давали результатов" - Жители Карабалыка...
Отправлено: 17.11.23 - 20:02
#1
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Конечно, техникой - разбили,
дороги.Пншком надо - ходить... :oops: :-P
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