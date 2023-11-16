Минздрав предлагает, чтобы платежи по ОСМС за малоимущих казахстанцев вносили акиматы

Отправлено: - 16:54

Будучи ИП-шницей, каждый месяц плачу эти принудительные взносы на медстрахование - 4900 тенге. По факту в поликлинике несколько лет не была. И вот однажды дикая боль в ухе. Проглотила анальгетик и в поликлинику. Сначала к терапевту от которого толку никакого, потому что надо к ЛОРу. А ближайший прием у лора через две недели. Мне что было терперть адскую боль в ухе две недели? Пошла в частную клинику. ЛОР глянуил и говорит писец, гной у вас там. Пару дней и всё, проник бы гной в мозг и писец.. В итоге гной из уха промыли, назначали антибиотик. Приём у частника, плюс поцедура промывания уха от гноя, плюс антибиотик, плюс котрольный осмотр через ненелю - вышло на 25 тысяч. Вопрос - а на кой я плачу эти взносы страховые, если ждать помощи по этой страховке нужно две недели? Если бы ждала, то уже бы эти строки не писала.