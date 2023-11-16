Минздрав предлагает, чтобы платежи по ОСМС за малоимущих казахстанцев вносили акиматы
Отправлено: 16.11.23 - 17:13
Акиматы, возможно, будут оплачивать взносы по обязательной медстраховке за казахстанцев, относящихся к неблагополучным категориям населения, сообщается на сайте Минздрава. К неблагополучной категории населения относятся 2,2 млн казахстанцев, констатировали в ведомстве. Читать новость
Хорошего Вечера Всем! Первый комментарий в своём амплуа!! А, как что-то ёкнет : позвонит на 103 или в поликлинику бегом!!! А там начнется ,вынос мозга врачам: а Вы обязаны, Вы должны,Сделайте что- нибуть......
Второе направление – это усиление работы по выявлению предпринимателей без регистрации, чтобы обеспечить отчисления и взносы за работающих неформально. Третье направление – активизация работы налоговой с работодателями, которые несвоевременно платят за медстрахование.
Вот это по моему и есть основная их задача-содрать как можно больше денег,а дальше как хотите.Лечение по страховке конечно есть,но ожидать приёма к специалисту по 2-3 недели ,а то и месяц,нормальный человек конечно же не будет. С меня они стабильно сдирают взносы,однако в случае чего я всё равно иду к платному врачу и опять же плачу деньги.
Фонд ОСМС - самый непрозрачный и, к тому же, закрытый от проверок. Там аккумулируются громадные деньги, о распределении которых знают единицы. На прием к узкому специалисту попасть через 2-3 недели почти невозможно. Из-за этого топаешь в платные клиники. Тогда пусть бы оплачивали эти приемы!
Будучи ИП-шницей, каждый месяц плачу эти принудительные взносы на медстрахование - 4900 тенге. По факту в поликлинике несколько лет не была. И вот однажды дикая боль в ухе. Проглотила анальгетик и в поликлинику. Сначала к терапевту от которого толку никакого, потому что надо к ЛОРу. А ближайший прием у лора через две недели. Мне что было терперть адскую боль в ухе две недели? Пошла в частную клинику. ЛОР глянуил и говорит писец, гной у вас там. Пару дней и всё, проник бы гной в мозг и писец.. В итоге гной из уха промыли, назначали антибиотик. Приём у частника, плюс поцедура промывания уха от гноя, плюс антибиотик, плюс котрольный осмотр через ненелю - вышло на 25 тысяч. Вопрос - а на кой я плачу эти взносы страховые, если ждать помощи по этой страховке нужно две недели? Если бы ждала, то уже бы эти строки не писала.
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