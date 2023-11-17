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Как фонарный столб оказался посреди футбольного поля, рассказали в управлении образования Костанайской области
Как фонарный столб оказался посреди футбольного поля, рассказали в управлении образования Костанайской области
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