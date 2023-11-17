Re: Казахстанцам запретили использовать интернет Илона Маска

Отправлено: - 13:56

Ну раз местные НЕ ХОТЯТ заниматься селом - значит элементарно - ЗАЖРАЛИСЬ и им хватает бабла, и если государство уже обратилось к Илону, то значит скоро его установки появяться официально.

Зачем тогда пугать и наказывать штрафами ??