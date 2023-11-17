НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Еще один междугородный автобусный маршрут в Костанайской области будет субсидироваться
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47988
Еще один междугородный автобусный маршрут в Костанайской области будет субсидироваться
Отправлено: 17.11.23 - 12:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос сегодня, 16 ноября, рассмотрели депутаты на внеочередной сессии областного маслихата. Регулярным автобусным сообщением в области сейчас охвачено 46% населенных пунктов, статистика учитывает те, где проживает более 100 человек.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6460
Re: Еще один междугородный автобусный маршрут в Костанайской...
Отправлено: 17.11.23 - 12:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То крестьянам, то перевозчикам оказывают помощь. Прямо благотворительный фонд какой-то. Хотя в стране капитализм уже давно....
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 92, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 92
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS