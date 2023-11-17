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В 2009 году бюджет города выделил ТОО "Тазалык-2000" под руководством Андрея Толпинского почти Один Миллиард тенге на программу "Зеленая волна" для замены светофоров на основных перекрестках города. Работы проводились, светофоры меняли на китайские, ветром сдуваемые панели на ржавых трубах. Даже камеры были установлены. Итог печален, программа "Зелёная волна" так и не заработала.