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≡ Светофоры Костаная. Толпинский, где наши светофоры за миллиард?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47988
Светофоры Костаная. Толпинский, где наши светофоры за миллиард?
Отправлено: 17.11.23 - 12:13
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В 2009 году бюджет города выделил ТОО "Тазалык-2000" под руководством Андрея Толпинского почти Один Миллиард тенге на программу "Зеленая волна" для замены светофоров на основных перекрестках города. Работы проводились, светофоры меняли на китайские, ветром сдуваемые панели на ржавых трубах. Даже камеры были установлены. Итог печален, программа "Зелёная волна" так и не заработала.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6460
Re: Светофоры Костаная. Толпинский, где наши светофоры за...
Отправлено: 17.11.23 - 12:13
#1
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Надо разгружать перекрёстки от пробок как это сделали в Астане, там направо можно свернуть при любом сигнале светофора. В областном центре только на Карбышева и возле термопарка, больше не видел
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