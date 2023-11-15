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≡ Менять или не менять: Казахстан принял решение по телефонному коду +7
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47985
Менять или не менять: Казахстан принял решение по телефонному коду +7
Отправлено: 15.11.23 - 16:49
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В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, что стало с планами изменить в Казахстане телефонный код +7 на +997. На данный момент Казахстан использует интегрированный международный код +7 совместно с Россией.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1072
Re: Менять или не менять: Казахстан принял решение по...
Отправлено: 15.11.23 - 16:49
#1
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Ну, хоть где-то здравый смысл возобладает над политикой.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6458
Re: Менять или не менять: Казахстан принял решение по...
Отправлено: 15.11.23 - 21:13
#2
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Уже привыкли, пусть Так и будет
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1678
Re: Менять или не менять: Казахстан принял решение по...
Отправлено: 16.11.23 - 19:35
#3
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Цитата:
но влечет ряд финансовых и технологических проблем


Что такое? Денег не хватило у независимого Казахстана? В следующие 30 лет независимости хватит. Я верю в свою страну)
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
25
Re: Менять или не менять: Казахстан принял решение по...
Отправлено: 16.11.23 - 20:46
#4
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Цитата:
что стало с планами изменить
Источник:

У нас будет собственная зона 997! Мы хоЧем независимости от России! Сначала думать надо - это вам не улицы переименовывать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21220
Менять или не менять: Казахстан принял решение по телефонному коду +7
Отправлено: 17.11.23 - 00:38
#5
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Цитата:
Ben:
Мы хоЧем независимости от России!

А причем тут код +7 и зависимость от России?

Цитата:
Ben:
Сначала думать надо - это вам не улицы переименовывать.

Переименуйте это в зависимость России от вас :lol:
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
25
Re: Менять или не менять: Казахстан принял решение по...
Отправлено: 17.11.23 - 10:10
#6
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Цитата:
причем тут код +7 и зависимость от России?
Источник:

Совместная оплата радиочастот и серверов, а значит и какой-то контроль финансовых потоков. А зона 997 даёт свободу и независимость в принятии решений.
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