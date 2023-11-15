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Менять или не менять: Казахстан принял решение по телефонному коду +7
Менять или не менять: Казахстан принял решение по телефонному коду +7
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