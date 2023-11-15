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Благодарственное письмо ОДТИ
Благодарственное письмо ОДТИ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47985
Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 15.11.23 - 15:37
Хочу выразить особую благодарность отделу дорожно-технической инспекции административной полиции по городу Кустаная: начальнику отдела и его подчинённым за их труд. Только их усилиями наш город, его основные артерии - дороги - полноправно могут называться дорогами городского назначения.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 587
Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 15.11.23 - 15:37
1) Лежачие полицейские выполнены так, что сбрасывать скорость приходится до 10 км/ч при том, что ограничение стоит 40км/ч
2) Светофорных объектов за последние пару лет стало раза в полтора больше, что заметно понизило среднюю скорость движения по городу и увеличило пробки на ключевых перекрестках
3) Таймеры на светофорных объектах установлены нерационально - пример перекресток Тарана - Бородина
Это так, на вскидку.
В общем, отделу ЖКХ или кто там этим занимается, есть еще над чем работать.
А так да, базар жок, молодцы
[Исправлено: самый умный, 15.11.2023 - 15:40]
2) Светофорных объектов за последние пару лет стало раза в полтора больше, что заметно понизило среднюю скорость движения по городу и увеличило пробки на ключевых перекрестках
3) Таймеры на светофорных объектах установлены нерационально - пример перекресток Тарана - Бородина
Это так, на вскидку.
В общем, отделу ЖКХ или кто там этим занимается, есть еще над чем работать.
А так да, базар жок, молодцы
[Исправлено: самый умный, 15.11.2023 - 15:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6458
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 15.11.23 - 16:55
Вокруг универсама в Рудном отвратительная дорога, рядом участковый сидит, куда смотрит?
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3164
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 10:53
Цитата:
Падежи Ильяс в школе не учил? Корректора в редакции тоже нет?
самый умный:
полиции по городу Кустаная
полиции по городу Кустаная
Падежи Ильяс в школе не учил? Корректора в редакции тоже нет?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1956
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 12:00
Исправил
Цитата:
На сайте корректора нет
Цитата:
юля елиссева:
Корректора в редакции тоже нет?
Корректора в редакции тоже нет?
На сайте корректора нет
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 15:49
Взломали что ли Ильяса?
Или сарказм своеобразный.
Да, согласен с "самым умным", лежачие эт бич нашего города. Хотя всем плевать на трафик.
Светофоры нужны, это бесспорно. Но регулировка их, наплевали на все. Новые работают шикарно, как и старые. Чз ......
Ну про проезд к аэропорту уж писал
Или сарказм своеобразный.
Да, согласен с "самым умным", лежачие эт бич нашего города. Хотя всем плевать на трафик.
Светофоры нужны, это бесспорно. Но регулировка их, наплевали на все. Новые работают шикарно, как и старые. Чз ......
Ну про проезд к аэропорту уж писал
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 15:50
Как вставить картинку так и не разобрался я в дебрях
Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 16:02
/storage/emulated/0/Download/18587207.jpg.
Не знаю как вставить, перепечатаю.
Аплодировать политикам, за то что они построили школу, сад, дорогу, разбили цветник или открыли мусорку. НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДЕНЕЖКУ. Все равно, что аплодировать банкомату, за то что он выдал вам, ваши же средства.
Низкий поклон, поясной, вполне возможно введут.
[Исправлено: Maks2507, 16.11.2023 - 16:04]
Не знаю как вставить, перепечатаю.
Аплодировать политикам, за то что они построили школу, сад, дорогу, разбили цветник или открыли мусорку. НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДЕНЕЖКУ. Все равно, что аплодировать банкомату, за то что он выдал вам, ваши же средства.
Низкий поклон, поясной, вполне возможно введут.
[Исправлено: Maks2507, 16.11.2023 - 16:04]
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 16:14
Цитата:
Вы не поняли, ОДТИ там всего 3 человека, им не давали денег, не пускали к проектированию ни к приемке дорог, ни к светофорам. То есть они вопреки всему делают свою работу.
Maks2507:
Вы не поняли, ОДТИ там всего 3 человека, им не давали денег, не пускали к проектированию ни к приемке дорог, ни к светофорам. То есть они вопреки всему делают свою работу.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 638
Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 16:49
Цитата:
В личных сообщениях отправила вам инструкцию с наглядными скриншотами. У нас старый сайт с классическим форумом. Напрямую, минуя хостинг картинок, загрузить изображение в комментарии нельзя.
Если будут вопросы, пишите мне личку.
Maks2507:
Как вставить картинку так и не разобрался я в дебрях
Как вставить картинку так и не разобрался я в дебрях
В личных сообщениях отправила вам инструкцию с наглядными скриншотами. У нас старый сайт с классическим форумом. Напрямую, минуя хостинг картинок, загрузить изображение в комментарии нельзя.
Если будут вопросы, пишите мне личку.
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 18:52
Вы не поняли, ОДТИ там всего 3 человека, им не давали денег, не пускали к проектированию ни к приемке дорог, ни к светофорам. То есть они вопреки всему делают свою работу.
Аа, прошу прощения.
Да многое сделано, и на том спасибо.
"Сначала мы общими усилиями залатали все ямы города, затем заставили акимат переделать все лежачие полицейские, потом всех подрядчиков нанести дорожные разметки, которые не исчезали через три месяца."
Все ямы конечно нет, посмотрите Баймагамбетова, на всем протяжении.
Лежачие конечно смешно. Было писал, даже письмо получил, как писать жалобу...но не сподобился, каюсь(((.
Разметка да, ну хоть как то но нанесли(на кольцах нет, на перекрестках в 4 полосы нет прерывистой для движения по полосам, все едут кто во что горазд. Тот же кривой, Дзержинского, Плаза, да это все в этом году, что мешало ранее?
3 месяца да ещё пару а тут зима и хватит. Я вижу наше итак бестолковое движение, по нанесенным полосам...зимой просто хаос, без разметки и дополнительных растяжек сверху.
За кривой спасибо, за дорогу 2й-аэропорт спасибо, за знаки спасибо, за пешеходы(хоть один нормально освещен? Кроме моргалок на объездной в Зтб? И то света нет), разметку, асфальт, фонари спасибо...а за что, в другой ветке писал. Низкий поклон банкомату за то что мои деньги мне выдал?
И да, люди за свою работу деньги получают. За выполнение своих должностных обязанностей. И наверное в этом году только работать начали.
Улучшения есть, не спорю.
Но вот жд переезды на новой, аэропорт- 2й, эт конечно лепота, ни шлагбаума, ни ограничителя. Аж автобусам опасно ездить, да, там лежачие не нужны, там переезды не хуже.
Шипина-прелесть не дорога, ямы бугры и не единого знака приоритета.
Беды-излохматили всю, хоть бы хны. Все лето копались по пару тройку человек и пару единиц техники, прелесть.
Почему у нас при ремонте улиц не на одной не увидел норм заделки колодцев коммунальных, ни на единой!!! Везде провалы. Абая посмотрите, Абая, центральный проспект.
Лермонтова, сказка не дорога. 3 года назад делали.
Фонарей наставили белого света, молодцы. По утрам и вечерам при дожде не видно вообще их света. Зато с димированием.
Светофоры отдельная тема, эмоций нет. Работают все в разнобой, то с 1 то с 4 то 6 секунд зелёного начинают моргать....это ли не приводит к дтп? Сколько их то не работают то некорректно? Старые лучше работали.
Вывод, спасибо товарищи ответственные за это, но король то голый.
P.s вывод как у Ильяса название статьи)))
Ильяс, не в обиду!)
Аа, прошу прощения.
Да многое сделано, и на том спасибо.
"Сначала мы общими усилиями залатали все ямы города, затем заставили акимат переделать все лежачие полицейские, потом всех подрядчиков нанести дорожные разметки, которые не исчезали через три месяца."
Все ямы конечно нет, посмотрите Баймагамбетова, на всем протяжении.
Лежачие конечно смешно. Было писал, даже письмо получил, как писать жалобу...но не сподобился, каюсь(((.
Разметка да, ну хоть как то но нанесли(на кольцах нет, на перекрестках в 4 полосы нет прерывистой для движения по полосам, все едут кто во что горазд. Тот же кривой, Дзержинского, Плаза, да это все в этом году, что мешало ранее?
3 месяца да ещё пару а тут зима и хватит. Я вижу наше итак бестолковое движение, по нанесенным полосам...зимой просто хаос, без разметки и дополнительных растяжек сверху.
За кривой спасибо, за дорогу 2й-аэропорт спасибо, за знаки спасибо, за пешеходы(хоть один нормально освещен? Кроме моргалок на объездной в Зтб? И то света нет), разметку, асфальт, фонари спасибо...а за что, в другой ветке писал. Низкий поклон банкомату за то что мои деньги мне выдал?
И да, люди за свою работу деньги получают. За выполнение своих должностных обязанностей. И наверное в этом году только работать начали.
Улучшения есть, не спорю.
Но вот жд переезды на новой, аэропорт- 2й, эт конечно лепота, ни шлагбаума, ни ограничителя. Аж автобусам опасно ездить, да, там лежачие не нужны, там переезды не хуже.
Шипина-прелесть не дорога, ямы бугры и не единого знака приоритета.
Беды-излохматили всю, хоть бы хны. Все лето копались по пару тройку человек и пару единиц техники, прелесть.
Почему у нас при ремонте улиц не на одной не увидел норм заделки колодцев коммунальных, ни на единой!!! Везде провалы. Абая посмотрите, Абая, центральный проспект.
Лермонтова, сказка не дорога. 3 года назад делали.
Фонарей наставили белого света, молодцы. По утрам и вечерам при дожде не видно вообще их света. Зато с димированием.
Светофоры отдельная тема, эмоций нет. Работают все в разнобой, то с 1 то с 4 то 6 секунд зелёного начинают моргать....это ли не приводит к дтп? Сколько их то не работают то некорректно? Старые лучше работали.
Вывод, спасибо товарищи ответственные за это, но король то голый.
P.s вывод как у Ильяса название статьи)))
Ильяс, не в обиду!)
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 18:54
"не пускали к проектированию ни к приемке дорог, ни к светофорам. То есть они вопреки всему делают свою работу."
А это мне кажется в Антикор как бы заявочка...не зря не давали
А это мне кажется в Антикор как бы заявочка...не зря не давали
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 21:10
Цитата:
Вы же подняли вопрос, а к действию не пришли, откуда ОДТИ знать все проблемы города, про светофоры статья выйдет завтра. Очистка дорог от снега, тоже не в компетенции полиции. Не почищен снег, пишите заявление в полицию, о привлечении акимата по статье КоАП
Maks2507:
Вы же подняли вопрос, а к действию не пришли, откуда ОДТИ знать все проблемы города, про светофоры статья выйдет завтра. Очистка дорог от снега, тоже не в компетенции полиции. Не почищен снег, пишите заявление в полицию, о привлечении акимата по статье КоАП
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