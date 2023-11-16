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≡ Минздрав предлагает, чтобы платежи по ОСМС за малоимущих казахстанцев вносили акиматы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47984
Минздрав предлагает, чтобы платежи по ОСМС за малоимущих казахстанцев вносили акиматы
Отправлено: 16.11.23 - 17:13
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Акиматы, возможно, будут оплачивать взносы по обязательной медстраховке за казахстанцев, относящихся к неблагополучным категориям населения, сообщается на сайте Минздрава. К неблагополучной категории населения относятся 2,2 млн казахстанцев, констатировали в ведомстве.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33829
Re: Минздрав предлагает, чтобы платежи по ОСМС за малоимущих...
Отправлено: 16.11.23 - 17:13
#1
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Моя тоже без ОСМС, пока нормально, за что там платить..
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
536
Re: Минздрав предлагает, чтобы платежи по ОСМС за малоимущих...
Отправлено: 16.11.23 - 18:20
#2
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Хорошего Вечера Всем! Первый комментарий в своём амплуа!! А, как что-то ёкнет : позвонит на 103 или в поликлинику бегом!!! А там начнется ,вынос мозга врачам: а Вы обязаны, Вы должны,Сделайте что- нибуть...... 8-)
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
536
Re: Минздрав предлагает, чтобы платежи по ОСМС за малоимущих...
Отправлено: 16.11.23 - 18:21
#3
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На себе экономите :-P
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9608
Re: Минздрав предлагает, чтобы платежи по ОСМС за малоимущих...
Отправлено: 16.11.23 - 18:43
#4
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Цитата:
Второе направление – это усиление работы по выявлению предпринимателей без регистрации, чтобы обеспечить отчисления и взносы за работающих неформально. Третье направление – активизация работы налоговой с работодателями, которые несвоевременно платят за медстрахование.

Источник:

Вот это по моему и есть основная их задача-содрать как можно больше денег,а дальше как хотите.Лечение по страховке конечно есть,но ожидать приёма к специалисту по 2-3 недели ,а то и месяц,нормальный человек конечно же не будет.
С меня они стабильно сдирают взносы,однако в случае чего я всё равно иду к платному врачу и опять же плачу деньги.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1678
Re: Минздрав предлагает, чтобы платежи по ОСМС за малоимущих...
Отправлено: 16.11.23 - 19:50
#5
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Малоимущих надо устроить на работу! Это в первую очередь, а не платить АСП и ВОСМС. Расплодили попрошаек.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5166
Re: Минздрав предлагает, чтобы платежи по ОСМС за малоимущих...
Отправлено: 16.11.23 - 20:05
#6
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Цитата:
Змея Подколодная:
Это в первую очередь


Открывать и вести само производство: - это тяжёлый труд- легче кабак, бутик открыть или же ФЕЙКОВЫЙ утилизационный завод.
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