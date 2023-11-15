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Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга Бишимбаева - уроженка Павлодара Салтанат Нукенова. 1

Цитата:Это домашнее насилие?Где, в пьяном кабаке среди посетителей?Когда алкашня дерется у магазина, где пойло стаканчиками наливают, это тоже домашнее насилие?Журналисты там что, Хайп какой то поймали?