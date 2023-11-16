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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50596 Второе направление – это усиление работы по выявлению предпринимателей без регистрации, чтобы обеспечить отчисления и взносы за работающих неформально. Третье направление – активизация работы налоговой с работодателями, которые несвоевременно платят за медстрахование.Источник:

Цитата:Вот это по моему и есть основная их задача-содрать как можно больше денег,а дальше как хотите.Лечение по страховке конечно есть,но ожидать приёма к специалисту по 2-3 недели ,а то и месяц,нормальный человек конечно же не будет.С меня они стабильно сдирают взносы,однако в случае чего я всё равно иду к платному врачу и опять же плачу деньги.