Re: Колония вместо ограничения свободы - Новый приговор по делу...

Отправлено: - 16:13

Это не наказание, для гос органов это описка, а для человека реальные страдания.К чему? Даже если он виноват,людей погибших не вернёшь, а вот огромное количество исправительных работ мозги бы вправило, тюрьма ни одного человека не делало лучше