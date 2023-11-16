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≡ Колония вместо ограничения свободы - Новый приговор по делу директора Басаманского лесхоза огласили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47984
Колония вместо ограничения свободы - Новый приговор по делу директора Басаманского лесхоза огласили в Костанае
Отправлено: 16.11.23 - 14:42
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Суд первой инстанции пришел к выводу, что Жакашев, объявив о пожароопасном периоде, не выполнил должным образом возложенные на него обязанности. Но этот вывод противоречит установленным областным судом обстоятельствам дела.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
446
Re: Колония вместо ограничения свободы - Новый приговор по делу...
Отправлено: 16.11.23 - 14:42
#1
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Что за беспредел? Почему до сих пор не привлекли к уголовной ответственности:
1. Акима Аманкарагая
2. Начальника пожарной части Аманкарагая
3. Начальника пожарной инспекции Аманкарагая
4. Акима Аулиекольского района
5. Руководителя управление природных ресурсов и регулирование природопользования Костанайской области
Всех кто занимал должность на момент пожара.

Убыток 21 миллиард разделить согласно занимаемых должностей.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3450
Re: Колония вместо ограничения свободы - Новый приговор по делу...
Отправлено: 16.11.23 - 15:02
#2
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Не нашли другого повода как обвинить директора Государственного учреждения в самовольной порубке Государственной бригады лесорубов. даже судья не нашёл другую формулировку . чтобы назначить козла отпущения.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3450
Re: Колония вместо ограничения свободы - Новый приговор по делу...
Отправлено: 16.11.23 - 16:13
#3
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Это не наказание, для гос органов это описка, а для человека реальные страдания.К чему? Даже если он виноват,людей погибших не вернёшь, а вот огромное количество исправительных работ мозги бы вправило, тюрьма ни одного человека не делало лучше
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3450
Re: Колония вместо ограничения свободы - Новый приговор по делу...
Отправлено: 16.11.23 - 16:14
#4
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не успел исправить, отписка, а не описка.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
649
Re: Колония вместо ограничения свободы - Новый приговор по делу...
Отправлено: 16.11.23 - 16:52
#5
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Цитата:
просил взыскать с Жакашева в счет возмещения причиненного вреда 21,45 млрд тенге в пользу госбюджета.


Они там нормальные? При минимальной зарплате в 70 тыс такие взыскания.
Пересмотрели американских фильмов,где могут приговорить к 300 годам тюремного заключения,или 2 пожизненных...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
649
Re: Колония вместо ограничения свободы - Новый приговор по делу...
Отправлено: 16.11.23 - 17:00
#6
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А хоть к одному осужденному за коррупционные преступления, хотя бы рядом стоящее по сумме взыскание применили?
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