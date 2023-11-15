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≡ Благодарственное письмо ОДТИ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47984
Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 15.11.23 - 15:37
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Хочу выразить особую благодарность отделу дорожно-технической инспекции административной полиции по городу Кустаная: начальнику отдела и его подчинённым за их труд. Только их усилиями наш город, его основные артерии - дороги - полноправно могут называться дорогами городского назначения.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
587
Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 15.11.23 - 15:37
#1
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1) Лежачие полицейские выполнены так, что сбрасывать скорость приходится до 10 км/ч при том, что ограничение стоит 40км/ч
2) Светофорных объектов за последние пару лет стало раза в полтора больше, что заметно понизило среднюю скорость движения по городу и увеличило пробки на ключевых перекрестках
3) Таймеры на светофорных объектах установлены нерационально - пример перекресток Тарана - Бородина

Это так, на вскидку.
В общем, отделу ЖКХ или кто там этим занимается, есть еще над чем работать.
А так да, базар жок, молодцы :-)

[Исправлено: самый умный, 15.11.2023 - 15:40]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6458
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 15.11.23 - 16:55
#2
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Вокруг универсама в Рудном отвратительная дорога, рядом участковый сидит, куда смотрит?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3164
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 10:53
#3
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Цитата:
самый умный:
полиции по городу Кустаная

Падежи Ильяс в школе не учил? Корректора в редакции тоже нет?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1956
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 12:00
#4
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Исправил
Цитата:
юля елиссева:
Корректора в редакции тоже нет?

На сайте корректора нет
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
115
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 15:49
#5
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Взломали что ли Ильяса?

Или сарказм своеобразный.

Да, согласен с "самым умным", лежачие эт бич нашего города. Хотя всем плевать на трафик.

Светофоры нужны, это бесспорно. Но регулировка их, наплевали на все. Новые работают шикарно, как и старые. Чз ......

Ну про проезд к аэропорту уж писал
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
115
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 15:50
#6
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Как вставить картинку так и не разобрался я в дебрях
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Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
115
Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 16:02
#7
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/storage/emulated/0/Download/18587207.jpg.

Не знаю как вставить, перепечатаю.

Аплодировать политикам, за то что они построили школу, сад, дорогу, разбили цветник или открыли мусорку. НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДЕНЕЖКУ. Все равно, что аплодировать банкомату, за то что он выдал вам, ваши же средства.
Низкий поклон, поясной, вполне возможно введут.

[Исправлено: Maks2507, 16.11.2023 - 16:04]
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
446
Re: Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 16:14
#8
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Цитата:
Maks2507:

Вы не поняли, ОДТИ там всего 3 человека, им не давали денег, не пускали к проектированию ни к приемке дорог, ни к светофорам. То есть они вопреки всему делают свою работу.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
638
Благодарственное письмо ОДТИ
Отправлено: 16.11.23 - 16:49
#9
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Цитата:
Maks2507:
Как вставить картинку так и не разобрался я в дебрях

В личных сообщениях отправила вам инструкцию с наглядными скриншотами. У нас старый сайт с классическим форумом. Напрямую, минуя хостинг картинок, загрузить изображение в комментарии нельзя.
Если будут вопросы, пишите мне личку.
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