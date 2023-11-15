Отправлено: - 16:49

Maks2507:

Как вставить картинку так и не разобрался я в дебрях

Цитата:В личных сообщениях отправила вам инструкцию с наглядными скриншотами. У нас старый сайт с классическим форумом. Напрямую, минуя хостинг картинок, загрузить изображение в комментарии нельзя.Если будут вопросы, пишите мне личку.