Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 11.11.23 - 17:12
Торжественная церемонимя начала строительства автомобильного завода Kia в Костанае состоялась сегодня, 11 ноября. О планах южнокорейской компании стало известно на инвестфоруме в начале августа. Завод, который в год должен выпускать до 70 000 автомобилей, планируют запустить в 2025 году. Читать новость
В те 36 процентов входит всё как и говорил. ЗП, отопление, свет , газ, логистика, продажи, премии, откаты, утильсбор, шиномонтаж, НО НЕ ЕДИНОЙ ДЕТАЛИ. Даже кузов приходит в комплекте, поставили на постаменты, сварили кривокосо вручную и на катафорез. Из тысяч собранных знаешь сколько прогнали чз сварку? То то же и я не знаю....но догадываюсь
Maks2507: Вот вам мистер "грамотей, знаток изнутри" свежая новость.
Хех, свежая новость,читатель,а не производственник! Вот вы точно диванный "грамотей", внедряются новые технологии, каждый мега автопроизводитель, со своими технологиями приходит. Знаток сотого уровня, По КИА в настоящее время, в ручную сварочные работы производят что ли?
По заметке посмотрим, как выше отметил какая будет локация. Возможно будут автоматические линии сварки, окраски и. т. д.
Kairat stayer: По КИА в настоящее время, в ручную сварочные работы производят что ли?
С утра с ребятами, производственниками переговорил, настоящими грамотеями, без ковычек. В настоящее время КИА Церато и Шевроле Оникс, используют автоматические линии сварки. Значит, кузова данных моделей автомобилей, затем отправляют в цех окраски и в последующем сборочный цех. .
Kairat stayer: Недавно обсуждали, что Тайота и другие мегаавтоконцерны из России уходят, автор заметки отмечал, что убегают.
Из данной ветки, смотрю, форумчане тоже убежали, возможно скоро прибегут обратно 😂😂😂.
Цитата:
Maks2507: Как читал, местная составляющая ныне больше 50 процентов. Накася выкуси.
Посмотрим по анонсированной КИА, какая местная локация будет. Отмечают, что только в локационном центре, якобы будут работать 800 сотрудников. Как говорится, чтобы не получилось: хренморкове потыкваси или хотели, как лучше, а получилось как всегда, как говорят критики-читатели и писатели.
Друзья, на завтра, очередной мем анонсирую. Главными героями будут: Шурик, Балбес и Джабраил из фильма "Кавказская пленница", ждите-бамбарбия киргуду!
Я вам предоставил ссылку официальную, что первая линия сборочная на автоматах"ожидается на заводе КИА" а он поговорил с оникс и Церато....промолчу. но их так же возят в контейнерах. И если б были там на производстве, сварочный недалеко, катафорезный, были б видео иль фото. А так, спешу раскланяться, сделав выводы
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