"Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой трассе между Береке и Аэропортом жалуются жители Костаная
Отправлено: 15.11.23 - 14:50
Видео пробок на новой дороге между микрорайонами Береке и Аэропорт прислали "НГ" вечером 13-го и 14 ноября. Из-за долгого ожидания поездка, которая должна занимать, по версии акима города, всего 5 минут, сильно растягивается. Читать новость
Есть такое , прежде чем строить надо было думать, анализировать. О чём думали, когда строили полгода за железной дорогой? Теперь расхлебываем, эта дорога не справится с потоком, без большого моста через железку никуда
Сегодня днем после 14 часов там в таком же заторе пришлось стоять, автобусы по встречке объезжали от безысходности. Вопреки мнению акима, маневровые поезда там часто ходят и особо не торопясь при этом. Красный светофор включают задолго до проезда "неторопливого" поезда и отключают гораздо позже того как он "проползет". А в целом конечно удобнее чем через Перронную ездить.
По этой дороге запустили маршрутные автобусы? И вообще причём тут автобусы? Не нравиться ездить по новой есть альтернатива проезда по старому маршруту ! Мы два раза уже проезжали по этой дороге, намного сокращает и по времени и по расстоянию..
Чтобы решить проблему необходимо: Убрать знак "стоп" проезд без остановки запрещен, а вместо него установить автоматические шлагбаумы. Пробка создаётся ведь не только из-за проходящих поездов, а и ещё оттого, что каждый автомобиль кланяется переезду, останавливаясь перед ним. Надо делать все по уму, а не так как у нас.
А вообще пешком ходите, да? Если делают, причем не за 100 000 тенге, то почему не продумать все и сделать по человечески а, боярышня? Или тендер одобрили на лярд, о канает, попиломы сразу выпустились и все, хоть трава не расти? Даже автобусы не безопасно там пускать так как размер не тот.
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