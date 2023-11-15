Отправлено: - 16:20

ПолиграфЪ Боярышников:



Цитата:А вообще пешком ходите, да? Если делают, причем не за 100 000 тенге, то почему не продумать все и сделать по человечески а, боярышня? Или тендер одобрили на лярд, о канает, попиломы сразу выпустились и все, хоть трава не расти? Даже автобусы не безопасно там пускать так как размер не тот.