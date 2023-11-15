НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой трассе между Береке и Аэропортом жалуются жители Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47984
"Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой трассе между Береке и Аэропортом жалуются жители Костаная
Отправлено: 15.11.23 - 14:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео пробок на новой дороге между микрорайонами Береке и Аэропорт прислали "НГ" вечером 13-го и 14 ноября. Из-за долгого ожидания поездка, которая должна занимать, по версии акима города, всего 5 минут, сильно растягивается.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33829
Re: "Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой...
Отправлено: 15.11.23 - 14:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все равно же разгрузили, не нравится, езжайте по старой дороге, там свободней.
Трассу со временем расширят, если дадут бабла..
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1373
Re: "Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой...
Отправлено: 15.11.23 - 14:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это фиаско братан. Стоимостью 1 млрд. Днём ещё можно проехать. Но вечером...
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9069
Re: "Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой...
Отправлено: 15.11.23 - 15:11
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----***будет проехать примерно за 3 минуты*** - это же с какой скоростью надо ехать ?60 км в час - 3 минуты - 3 км можно проехать . Там вроде больше расстояние ?
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
587
Re: "Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой...
Отправлено: 15.11.23 - 15:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там и без поезда пробки в час пик, особенно со стороны Аэропорта.
Пора дорогу расширять до 4-х полос! 8-)
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3450
Re: "Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой...
Отправлено: 15.11.23 - 19:06
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть такое , прежде чем строить надо было думать, анализировать. О чём думали, когда строили полгода за железной дорогой? Теперь расхлебываем, эта дорога не справится с потоком, без большого моста через железку никуда
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3450
Re: "Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой...
Отправлено: 15.11.23 - 19:07
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полгорода, опять не посмотрел Т9
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
961
Re: "Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой...
Отправлено: 15.11.23 - 23:02
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня днем после 14 часов там в таком же заторе пришлось стоять, автобусы по встречке объезжали от безысходности. Вопреки мнению акима, маневровые поезда там часто ходят и особо не торопясь при этом. Красный светофор включают задолго до проезда "неторопливого" поезда и отключают гораздо позже того как он "проползет". А в целом конечно удобнее чем через Перронную ездить.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1490
Re: "Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой...
Отправлено: 16.11.23 - 00:50
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Стоим в пробке по Доненбаева, автобус проехать не может, так как всего одна полоса

Источник:

По этой дороге запустили маршрутные автобусы? И вообще причём тут автобусы? Не нравиться ездить по новой есть альтернатива проезда по старому маршруту ! Мы два раза уже проезжали по этой дороге, намного сокращает и по времени и по расстоянию..
Профайл
Механик
§ Механик
(Пользователи)
Регистрация:
31.05.13
Сообщений:
12
Re: "Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой...
Отправлено: 16.11.23 - 11:11
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы решить проблему необходимо:
Убрать знак "стоп" проезд без остановки запрещен, а вместо него установить автоматические шлагбаумы. Пробка создаётся ведь не только из-за проходящих поездов, а и ещё оттого, что каждый автомобиль кланяется переезду, останавливаясь перед ним.
Надо делать все по уму, а не так как у нас.
Профайл
Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
115
Re: "Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой...
Отправлено: 16.11.23 - 16:20
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

А вообще пешком ходите, да? Если делают, причем не за 100 000 тенге, то почему не продумать все и сделать по человечески а, боярышня? Или тендер одобрили на лярд, о канает, попиломы сразу выпустились и все, хоть трава не расти? Даже автобусы не безопасно там пускать так как размер не тот.
Профайл
Maks2507
§ Maks2507
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
16.03.20
Сообщений:
115
Re: "Вот вам и новая дорога!" - На пробки по новой...
Отправлено: 16.11.23 - 16:23
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Механик:

Дайте я вас батенька расцелую! Ведь это же как же так, вот взял и пришел и все понял! Это без сарказма.
Нашим не понять к сожалению(( да и сами переезды видели? ПОЗОР
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS