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≡ «Очередь в детсад - тоже на блокчейне». По делу о незаконном обороте криптовалюты допросили подсудимого в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47980
«Очередь в детсад - тоже на блокчейне». По делу о незаконном обороте криптовалюты допросили подсудимого в Костанае
Отправлено: 16.11.23 - 12:53
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35-летний гражданин РФ Денис ГАЛКИН обвиняется в создании сайта kzobmen.com по продаже криптовалюты. По версии обвинения, на незаконном обороте необеспеченных цифровых активов он заработал более 4 млрд тенге.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
199
Re: «Очередь в детсад - тоже на блокчейне». По делу о незаконном...
Отправлено: 16.11.23 - 12:53
#1
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Прям сама невинность, детские площадки не этот персонаж делает? Делал?
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