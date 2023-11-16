Re: Как вы оцениваете прошедший в Костанае форум приграничных...

Отправлено: - 10:01

Нет првильного ответа. Должно быть еще Мне пофигу (т.е Нейтрально) т.к. хоть Дворец школьников, асфальт, сосны - все это останется в Костанае, но мы все ждали президентов РК и РФ, а они не приехали.