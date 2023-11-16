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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9066
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.11.23 - 02:19
#13696
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Цитата:
111:
Значит все таки вы все меряетесь на меня одного..

----Да просто надоел уже
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9066
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.11.23 - 02:24
#13697
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________________Который раз только зайду ---------------Марик исчезает. А так бы хотелось по душам поговорить
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.11.23 - 03:50
#13698
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Цитата:
Гога:
А так бы хотелось по душам поговорить

Удар сковородкой отключает интернет. :lol:
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3437
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.11.23 - 09:21
#13699
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Прочитал интервью К.Хабенского. Честно говоря после ситуации с Ахеджаковой был настроен очень негативно к нему. Но вот читаешь и поневоле проникаешься симпатией. Там большое интервью, кому интересно почитайте. Зацепила фраза про театр.
На мой взгляд, он во все времена находился в таком состоянии. В теплые и сытые годы позволял себе слегка расслабиться, а потом опять уходил в эзопов язык и подстрочник, чтобы транслировать зрителю какие-то мысли и скрытые смыслы. Обязательно находятся один-два театра, которые передают даже больше, чем написал автор. А остальное во многом зависит от зрителей: поймут ли посланное им обращение, нужно ли им это.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3437
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.11.23 - 09:37
#13700
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И снова начинаешь сомневаться, что лучше бескомпромиссная позиция Марика или ближе "не всё так однозначно. У Марика все честно, хотя многих он раздражает , а у меня ... малодушие наверное. Я не могу вот так взять и вырвать из души всё связанное не Россией нет, с нашими русскими, да и других национальностей полно, которые во всём поддерживают Путина.
Кстати моё мнение,не бесспорное; настоящая Россия осталась в больших городах,где растёт очень умное новое поколение и в таких местах как наш Казахстан. Я достаточно поездил по России, по небольшим городкам,там очень тяжело и дело не в пьянстве,смысл жизни какой то утрачен что ли.Повторюсь это сугубо мое личное мнение. Был разговор с одним российским товарищем. Он из Южноуральска и переехал в Челябинск, я говорит раньше не жил. Разница конечно в размерах городов,инфраструктура и всё такое прочее. Но у меня сложилось впечатление , что разница была именно в общем менталитете.Среднем по городу.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3437
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.11.23 - 09:41
#13701
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И ты Брут? Вот и я стал неинтересен НГ
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3437
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.11.23 - 09:47
#13702
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Есть одна вещь которая может сплотить форумчан, даже не болеющих футболом. Сборная Канады точно не пройдёт в ЧЕ, сборная России тоже( не по футбольным причинам), Казахстан как никогда близок к выходу на ЧЕ, я думаю можно поболеть за команду. Сложнее Эл починно, но мы с Германией никак не пересекаемся.
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