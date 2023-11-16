Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 09:37

И снова начинаешь сомневаться, что лучше бескомпромиссная позиция Марика или ближе "не всё так однозначно. У Марика все честно, хотя многих он раздражает , а у меня ... малодушие наверное. Я не могу вот так взять и вырвать из души всё связанное не Россией нет, с нашими русскими, да и других национальностей полно, которые во всём поддерживают Путина.

Кстати моё мнение,не бесспорное; настоящая Россия осталась в больших городах,где растёт очень умное новое поколение и в таких местах как наш Казахстан. Я достаточно поездил по России, по небольшим городкам,там очень тяжело и дело не в пьянстве,смысл жизни какой то утрачен что ли.Повторюсь это сугубо мое личное мнение. Был разговор с одним российским товарищем. Он из Южноуральска и переехал в Челябинск, я говорит раньше не жил. Разница конечно в размерах городов,инфраструктура и всё такое прочее. Но у меня сложилось впечатление , что разница была именно в общем менталитете.Среднем по городу.