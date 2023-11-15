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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 911 из 912«1...909910911912»
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14471
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 15:21
#13651
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Цитата:
maxsaf:
Потому что исторически - они часть нападающей деревни. Поэтому да, не все так однозначно.

исторически соседнюю деревню поддерживали выходцы и с этой а те оперились и права давай качать
поэтому да не однозначностей еще больше стало
а чтобы таких неоднозначностей не было
либо в деревне должны договорится между собой что либо живут все вместе и уважении либо валите к друзьям туда раз они так дороги
либо выгнать ко всем чертям часть деревни которая на соседей смотрит-сразу-как сделали туркмены и таджики (я осуждаю)
зато через время неоднозначностей никаких уже не будет как у тех же соседей (те часть своей деревни выгнали из домов и их дети считают что это их дома теперь по праву типа сибири,кубани,камчатки или урала-ан нет, все помнят чьи это дома))))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14471
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 15:32
#13652
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захватываем чужую территорию
и убиваем всех не русских
а тех кого захочет-крестим в православие и даем русские имена-ассимилируя с захватчиками
на территории ставим крепости и начинаем выкачку ресурсов типа пушнины,янтаря, рыбы и древесины
через время эта территория заселяется русскими и становится своей территорией
(краткий пересказ покорения урала и сибири)

и вот этот пример нам любители путина преподносят как "у русских не было политики колонизации" а у запада была, поэтому все покорённые народы африки и южной америки должны восстать против метрополий)
только в эту игру то вдвоем можно играть)
кавказ это уже вооруженный анклав со своей армией и царем
калмыкия и татарстан почти отдельные государства
тыва,бурятия,якутия криминальные гетто
только разжечь надо и полыхнет
западу этого ой как не надо причем
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33808
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 15:48
#13653
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Ну что ж, темы моей меня лишили..
Будем пока отсиживаться тут..
До полного моего удаления..

По орденам Адама уже можно учить дошколят считать до 10, а школьникам начальных классов на примере такой неординарной семьи рассказывать про малые народы России и всемирную историю периода феодального строя. Это уже заявка на орден в области народного просвещения. Учитель года как минимум.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 15:51
#13654
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Цитата:
111:
До полного моего удаления..

---Скорее бы
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33808
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 15:54
#13655
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Оккупанты жгут, в буквальном смысле, всех, детей, их матерей, из дедушек..



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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 15:59
#13656
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33808
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 16:16
#13657
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А о политике тут поговорим..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33808
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 16:18
#13658
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Цитата:
abaika95:
губеры творят че хотят

Мда, тут жестко все у них стало, вроде бы вертикаль, а вроде бы ее как бы нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33808
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 16:24
#13659
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Вот интересно, изменилось то что?
Ну мы закрыли ветку и?
Теперь она более конкретизированная, так для меня даже лучше.
Что дальше то?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33808
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 16:25
#13660
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Остальным советую, если говорите, что вам общаться кто то мешает, создайте свои ветки, вацап наконец, и общайтесь!
Свой кружок колбасы как говорится..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33808
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 16:38
#13661
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Небольшой анегдот по теме..

Учительница в школе:
- Дети, кто знает какие-нибудь пословицы или поговорки про яйца?
Вовочка тянет руку.
- Ну, говори, Вовочка.
- Сколько танцора ни корми...
- Молодец, Вовочка!
- А у слона все равно яйца больше.
(Дружный смех :lol: :-) :lol: ))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33808
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 19:55
#13662
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И сегодня русский Рэмбо на почетном первом месте!
Цифра 7, счастливое число?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33808
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 20:03
#13663
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Ну и так Путин меняет русскую Историю в других странах..


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21202
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 20:57
#13664
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Ох и знатная истерика в вопросах к сообществу :lol: красотень 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19605
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 21:13
#13665
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Я предупреждал об этом, но к сожалению понимания не получил.
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