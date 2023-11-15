maxsaf: Потому что исторически - они часть нападающей деревни. Поэтому да, не все так однозначно.
исторически соседнюю деревню поддерживали выходцы и с этой а те оперились и права давай качать поэтому да не однозначностей еще больше стало а чтобы таких неоднозначностей не было либо в деревне должны договорится между собой что либо живут все вместе и уважении либо валите к друзьям туда раз они так дороги либо выгнать ко всем чертям часть деревни которая на соседей смотрит-сразу-как сделали туркмены и таджики (я осуждаю) зато через время неоднозначностей никаких уже не будет как у тех же соседей (те часть своей деревни выгнали из домов и их дети считают что это их дома теперь по праву типа сибири,кубани,камчатки или урала-ан нет, все помнят чьи это дома))))
захватываем чужую территорию и убиваем всех не русских а тех кого захочет-крестим в православие и даем русские имена-ассимилируя с захватчиками на территории ставим крепости и начинаем выкачку ресурсов типа пушнины,янтаря, рыбы и древесины через время эта территория заселяется русскими и становится своей территорией (краткий пересказ покорения урала и сибири)
и вот этот пример нам любители путина преподносят как "у русских не было политики колонизации" а у запада была, поэтому все покорённые народы африки и южной америки должны восстать против метрополий) только в эту игру то вдвоем можно играть) кавказ это уже вооруженный анклав со своей армией и царем калмыкия и татарстан почти отдельные государства тыва,бурятия,якутия криминальные гетто только разжечь надо и полыхнет западу этого ой как не надо причем
Ну что ж, темы моей меня лишили.. Будем пока отсиживаться тут.. До полного моего удаления..
По орденам Адама уже можно учить дошколят считать до 10, а школьникам начальных классов на примере такой неординарной семьи рассказывать про малые народы России и всемирную историю периода феодального строя. Это уже заявка на орден в области народного просвещения. Учитель года как минимум.
Учительница в школе: - Дети, кто знает какие-нибудь пословицы или поговорки про яйца? Вовочка тянет руку. - Ну, говори, Вовочка. - Сколько танцора ни корми... - Молодец, Вовочка! - А у слона все равно яйца больше. (Дружный смех ))
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