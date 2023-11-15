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Взыскать 21,5 млрд тенге или оправдать? - Дело директора Басаманского лесхоза начал рассматривать облсуд в Костанае
Взыскать 21,5 млрд тенге или оправдать? - Дело директора Басаманского лесхоза начал рассматривать облсуд в Костанае
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