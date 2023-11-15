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≡ Взыскать 21,5 млрд тенге или оправдать? - Дело директора Басаманского лесхоза начал рассматривать облсуд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47976
Взыскать 21,5 млрд тенге или оправдать? - Дело директора Басаманского лесхоза начал рассматривать облсуд в Костанае
Отправлено: 15.11.23 - 19:50
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Приговор суда № 2 Костаная по делу Асгата Жакашева решили обжаловать и обвинение, и защита. Рассматривать их аргументы начали сегодня, 15 ноября, в Костанайском областном суде.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
198
Re: Взыскать 21,5 млрд тенге или оправдать? - Дело директора...
Отправлено: 15.11.23 - 19:50
#1
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Прокуратура уже не та, следаков нет, много чего нет, 30 лет елбасы дают о себе знать, это только начало, умные люди валят на запад, обидно что тем кто любит свою Родину так и так придётся жить в бардаке, кругом провал
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6457
Re: Взыскать 21,5 млрд тенге или оправдать? - Дело директора...
Отправлено: 15.11.23 - 21:10
#2
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Даже если и тракториста и директора разобрать как барашку и продать по частям, это не возместит указанный ущерб, поэтому надо понять и простить, форс-мажор однако....
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