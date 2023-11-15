Re: Взыскать 21,5 млрд тенге или оправдать? - Дело директора...

Отправлено: - 19:50

Прокуратура уже не та, следаков нет, много чего нет, 30 лет елбасы дают о себе знать, это только начало, умные люди валят на запад, обидно что тем кто любит свою Родину так и так придётся жить в бардаке, кругом провал