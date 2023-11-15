Отправлено: - 15:21

maxsaf:

Потому что исторически - они часть нападающей деревни. Поэтому да, не все так однозначно.

Цитата:исторически соседнюю деревню поддерживали выходцы и с этой а те оперились и права давай качатьпоэтому да не однозначностей еще больше сталоа чтобы таких неоднозначностей не былолибо в деревне должны договорится между собой что либо живут все вместе и уважении либо валите к друзьям туда раз они так дорогилибо выгнать ко всем чертям часть деревни которая на соседей смотрит-сразу-как сделали туркмены и таджики (я осуждаю)зато через время неоднозначностей никаких уже не будет как у тех же соседей (те часть своей деревни выгнали из домов и их дети считают что это их дома теперь по праву типа сибири,кубани,камчатки или урала-ан нет, все помнят чьи это дома))))