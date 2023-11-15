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≡ В Казахстане набирает обороты петиция с призывом ужесточить наказание за домашнее насилие
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47971
В Казахстане набирает обороты петиция с призывом ужесточить наказание за домашнее насилие
Отправлено: 15.11.23 - 12:02
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После смерти Салтанат Нукеновой общественность начала широко обсуждать вопросы прав женщин в Казахстане. А опубликованная в 2021 году петиция вновь начала набирать обороты.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
59
Re: В Казахстане набирает обороты петиция с призывом ужесточить...
Отправлено: 15.11.23 - 12:02
#1
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Зачем придумывать новые законы, когда можно использовать как надо уже имеющиеся? А то начинают мурыжить потерпевшую - вы будете писать заявление?! Зачем вам её заявление, когда вы приехали по вызову свидетелей, видите побоище, скрутили озверевшего злодея ? Составляйте протокол и заводите дело ! Ан нет! Надо крайней сделать испуганную затурканную женщину. Просто не принимать во внимание НИКОГДА любые родственные связи участников и не допускать примирения сторон без заслуженного наказания.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33767
Re: В Казахстане набирает обороты петиция с призывом ужесточить...
Отправлено: 15.11.23 - 12:44
#2
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Цитата:
Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга Бишимбаева - уроженка Павлодара Салтанат Нукенова. 1

Это домашнее насилие?
Где, в пьяном кабаке среди посетителей?
Когда алкашня дерется у магазина, где пойло стаканчиками наливают, это тоже домашнее насилие?
Журналисты там что, Хайп какой то поймали?
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