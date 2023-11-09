Kairat stayer: Да уж, развелось нынче сказочных патриотов немерено.
Живут в параллельных сказочных мирах. Эх, поймать бы золотую рыбку и загадать хоть одно желание или найти лампу как у Аладдина, протереть его и также загадать желание джину. Сгодился бы магический посох, жезл Гарри Поттера или волшебная палочка снежной королевы: Вжик, взмахнул артефактом и из сказочных патриотов, отдельные личности превращались бы в цивилизованных людей!
Вчера вечером смотрел видео, ниже по ссылке, там с 23 минуты Дмитрий Дёмушкин и Дмитрий Потапенко, говорят про сказочных патриотов. Всё прямо под копирку, как у нас на форуме сказочные патриоты говорят: якобы СССР развалили США со своими сателлитами, во всех бедах, всегда виноваты проклятые Америка и Запад, хотят захватить нас, поработить и т.д.
При этом, Д.Дёмушкин и Д.Потапенко говорят, зачем им за три девять земель, кого-то захватывать, когда под боком богатая Канада, входящая в десятку сильнейших экономик мира. Пока никак не вышибить из сказочных патриотов детскость, мышление трёх летнего ребенка. Там конечно их ещё другим словом резюмируя сказали, но я не хочу повторять, детки из ясельной группы (С) (выражение не моё) могут обидится, ну очень они ранимые.
Действительно ведь уважаемые ребята Д.Дёмушкин и Д.Потапенко правы, нельзя просто так, взять и стать взрослым цивилизованным человеком. Да и нет волшебных палочек, джинов, старика Хоттабыча. В общем, как говорит молодёжь печалька.
Kairat stayer: При этом, Д.Дёмушкин и Д.Потапенко говорят, зачем им за три девять земель, кого-то захватывать, когда под боком богатая Канада, входящая в десятку сильнейших экономик мира. Пока никак не вышибить из сказочных патриотов детскость, мышление трёх летнего ребенка. Там конечно их ещё другим словом резюмируя сказали, но я не хочу повторять, детки из ясельной группы (С) (выражение не моё) могут обидится, ну очень они ранимые.
Цитата:
Kairat stayer: Пожалуй, это объёмное, по значению в народе слово - заменю на слово простофиля, чтобы никого не обидит .
Начальник отдела ЖКХ акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО сообщил, что на между Аэропортом и Береке уложена дорога из двухслойного асфальтового бетона. Гарантийный срок - 3 года. Претензий к подрядчику, ТОО "Арвис", у отдела ЖКХ нет.
soldat pv: Последнее предложение статьи правильно сформулировать можно?....., что на дороге между Аэропортом и Береке уложено полотно из двухслойного асфальтового бетона!!!
Георгий ГОВОРОВ: Да, я переслушал запись диктофона, так предложение сформулировал руководитель отдела ЖКХ.
Анонсированный вчера, мем готов к вашему вниманию, как говорится Бамбербия кергуду! Шутка!
Maks2507: Как читал, местная составляющая ныне больше 50 процентов. Накася выкуси...
Kairat stayer: Посмотрим по анонсированной КИА, какая местная локация будет. Отмечают, что только в локационном центре, якобы будут работать 800 сотрудников. Как говорится, чтобы не получилось: хренморкове потыкваси или хотели, как лучше, а получилось как всегда, как говорят критики-читатели и писатели.
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