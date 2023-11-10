Первые выборы акимов районов и городов прошли в Казахстане 5 ноября. В Костанайской области - в Рудном и четырех районах: Денисовском, Федоровском, Карабалыкском и Алтынсаринском. Всего за два месяца нашлись кандидаты, которые провели как смогли агитацию. И на этой неделе стало известно - в стане акимов ничего не поменялось, все назначенные начальники сохранили свои посты. Корреспонденты «НГ» - о том, как «первые демократические» прошли в Федоровке и Рудном. Всего по области в списки избирателей были включены 135 198 граждан, проголосовали 65 896 (в том числе 15 - по открепленным удостоверениям и 629 вне помещений для голосования). Явка составила 48,7%. Читать статью
если бы не ушел в отпуск, то его могли бы заподозрить в использовании административного ресурса.
- Я считаю, что выборы конкурентные. Но то, что мои оппоненты не проявили активность, не знаю, в чем причина, - сказал Ионенко, отвечая на вопросы «НГ» после выборов. - Я шел осознанно, меня выдвинула партия.
а объективно какие претензии в этом случае к ионенко? он эти выборы придумал? нет он себе конкурентов чтоли выбирал ? нет он отработал свое по предвыборке? ну наверно да главная цель журналистов была всю его программу изучить вдоль и поперек и долбать его по ней потому что раз он снова стал акимом он теперь как выбранный аким по этой программе должен идти, шаг влево шаг вправо-расстрел удастся ли ему это? да конечно НЕТ)) вот и долбайте его по программе обещанной это будет реальный показатель его обещаний и выполненной работы
ACROS: Цитата://Его судьба зависит от жителей города//
ага) в сша то судьба чиновников не зависит от народа а у нас то куда?)) точнее народ там выступает инструментом в борьбе за власть к чему нам надо стремится по мнению либералов)
захочет корпорация Кольт выпускающая винтовки "М-16" запустить в производство новую линию винтовок,для этого надо старые винтовки куда то продать или чтобы в мире произошла новая война с участием морских пехотинцев США которым понадобятся новые винтовки тогда эта корпорация сделает президентом сша черного трансвестита который будет лоббировать их интересы-почему именно черного транса? потому что так легче сыграть на интересах леваков и демократов для этого корпорация подключит все свои прикормленные СМИ, звезд кино,сенаторов и спецслужбы чтобы те насаждали народу их кандидата а вот завод "ремингтон к примеру не хочет чтобы победил кандидат который закупит для армии винтовки кольта, потому что они свои винтовки хотят продать, для этого они выдвинут своего кандидата-белого колхозинка их техаса которого поддержат правые и республиканцы)) и там также СМИ, звезды кино итд будут за него топить народу кажется что он чето решает) но его как стадо поделили искусственно на левых и правых просто и не дают объединится против олигархата
итог то все ровно один будет победит не народ а военная корпорация которая начнет очередную войну для повышения спроса на свои стволы "демократия"
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