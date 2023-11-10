Отправлено: - 11:25

ACROS:

Цитата://Его судьба зависит от жителей города//

Цитата:ага) в сша то судьба чиновников не зависит от народа а у нас то куда?))точнее народ там выступает инструментом в борьбе за власть к чему нам надо стремится по мнению либералов)захочет корпорация Кольт выпускающая винтовки "М-16" запустить в производство новую линию винтовок,для этого надо старые винтовки куда то продать или чтобы в мире произошла новая война с участием морских пехотинцев США которым понадобятся новые винтовки тогда эта корпорация сделает президентом сша черного трансвестита который будет лоббировать их интересы-почему именно черного транса? потому что так легче сыграть на интересах леваков и демократовдля этого корпорация подключит все свои прикормленные СМИ, звезд кино,сенаторов и спецслужбы чтобы те насаждали народу их кандидатаа вот завод "ремингтон к примеру не хочет чтобы победил кандидат который закупит для армии винтовки кольта, потому что они свои винтовки хотят продать, для этого они выдвинут своего кандидата-белого колхозинка их техаса которого поддержат правые и республиканцы)) и там также СМИ, звезды кино итд будут за него топитьнароду кажется что он чето решает) но его как стадо поделили искусственно на левых и правых просто и не дают объединится против олигархатаитог то все ровно один будетпобедит не народ а военная корпорация которая начнет очередную войну для повышения спроса на свои стволы"демократия"