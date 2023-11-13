Отправлено: - 10:55

maxsaf:

Потому что действительно так оно и есть.

Цитата:однозначно одно что путин и его клика начали немотивированную, Агрессивную войну против братского народа (тут без иронии) под предлогом защиты государственных интересов (а на деле лично своих) кидая в топку тысячи человек.а вот все что произошло дальше-да,не все так однозначно.любому зетнику надо задавать вопрос, мог путин в феврале 2014-2022 года решить вопрос донбасса и крыма не прибегая к агрессии? многие сейчас отвечают что-да, был миллион и маленькая тележка возможностей, но нет он все подвел к тому чтобы война произошлатысячи трупов с двух сторонтысячи сирот и вдовповальная миграция из страны (в первую очередь мозгов)абсолютная ненависть украинцев к русскимрусофобия в мире, тут не от слова ненависть к русским или боязнь их а насторожённость и презрение (которой не было до этого)такой себе показатель конечнопутин через 5-7 лет умрета молодым жить дальше придется и как то выруливать за негонеплохо зная российскую-советскую историю к власти в россии по любому должен придти реформатор-либерал