maxsaf: Так они и значат. По штурму аэропорта и клановой структуре понятно, что именно значат.
Нет, по штурму они значатся дикарями для остальных. И прежде для всего мира. Хотя штурм это своеобразный торг, ультиматум по Пригожински тому же Путину. Если Пригожина можно уничтожить, то целый народ во время войны в Украине нет. А потому именно сейчас Кавказ должен давить, получать очки. Как азербайджанцы выкинули армян и ничего, хотя расстреляли русских миротворцев прямой наводкой..
Дело не в штурме аэропорта, не в евреях, их уж точно никто не стал убивать бы. Дело в том, что это надо было показать, кто может и претендует стать одним из хозяев в России, на уровне может Татарстана даже. Какими методами, не важно. Важно что Путин уже боится.
Путин освободил убийцу Веры Пехтелевой, Владислава Канюса, не только от срока в 17 лет колонии, но и от выплаты моральной компенсации близким убитойКак рассказал отец Пехтелевой «Собеседнику», приговор обязывал Канюса «выплатить в качестве компенсации морального вреда 4 млн рублей потерпевшим – по 1,5 млн родителям, 1 млн – ее дяде, а еще 200 тысяч рублей государству за адвокатов по назначению. Указ президента избавил его и от этих обязательств, о чем нам уже доложили судебные приставы».В колонии Канюс, убивавший Петхелеву в течение нескольких часов, пробыл менее полугода.
однозначно одно что путин и его клика начали немотивированную, Агрессивную войну против братского народа (тут без иронии) под предлогом защиты государственных интересов (а на деле лично своих) кидая в топку тысячи человек. а вот все что произошло дальше-да,не все так однозначно. любому зетнику надо задавать вопрос, мог путин в феврале 2014-2022 года решить вопрос донбасса и крыма не прибегая к агрессии? многие сейчас отвечают что-да, был миллион и маленькая тележка возможностей, но нет он все подвел к тому чтобы война произошла тысячи трупов с двух сторон тысячи сирот и вдов повальная миграция из страны (в первую очередь мозгов) абсолютная ненависть украинцев к русским русофобия в мире, тут не от слова ненависть к русским или боязнь их а насторожённость и презрение (которой не было до этого) такой себе показатель конечно путин через 5-7 лет умрет а молодым жить дальше придется и как то выруливать за него неплохо зная российскую-советскую историю к власти в россии по любому должен придти реформатор-либерал
saba: Помню после армии поехал в деревню, к армейцу у них было принято драться с соседней деревней. Дрался. Сейчас стыдно. наверное стадный инстинкт,иначе объяснить не могу.
ну было бы странно если ты приехав к другу дрался бы за другую деревню против него) у нас же так получается что даже все вместе в одной деревне часть нашей деревни выступит против другой части если на нас нападет другая деревня)
111: Дело не в штурме аэропорта, не в евреях, их уж точно никто не стал убивать бы.
вот тут не факт)) нашли бы-мне кажется прибили бы Цитата:
111: Дело в том, что это надо было показать, кто может и претендует стать одним из хозяев в России, на уровне может Татарстана даже. Какими методами, не важно. Важно что Путин уже боится.
путин может и не боится просто сделать уже ничего не может-авторитета того нет с знакомыми россиянами общаюсь кто в россии живет (из народа не либералы) у них вообще однозначная мысль-что путин с 22 года в россии уже ничем не рулит походу губеры творят че хотят какието мизулины всякую ересь несут чеченцы борзеют таджики всех бьют пригожин открыто рыпался теперь вот кадыров у путина по всей видимости круг интересов сузился до темы сво и как бабки вытащить свои с запада а все что касается внутренних тем он пролистывает самое опасное для путина что его глубинный народ потихоньку ненавидеть начинает-его прямой электорат опустил русских ниже плинтуса на войне унижают в тылу унижают в мире унижают такого даже при Ельцине не было не зря мятеж пригожина так отозвался в народе
путин очень хотел быть похожим на советского генсека-так вот и народ к нему так и относится начинает сначала-ирония затем ненависть пойдет
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