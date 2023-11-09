Отправлено: - 10:11

Kairat stayer:

Да уж, развелось нынче сказочных патриотов немерено.



Живут в параллельных сказочных мирах. Эх, поймать бы золотую рыбку и загадать хоть одно желание или найти лампу как у Аладдина, протереть его и также загадать желание джину. Сгодился бы магический посох, жезл Гарри Поттера или волшебная палочка снежной королевы: Вжик, взмахнул артефактом и из сказочных патриотов, отдельные личности превращались бы в цивилизованных людей!

[Исправлено: Kairat stayer, 10.11.2023 - 10:12]

Всем доброго утра и удачного дня друзья!Цитата:Вчера вечером смотрел видео, ниже по ссылке, там с 23 минуты Дмитрий Дёмушкин и Дмитрий Потапенко, говорят про сказочных патриотов. Всё прямо под копирку, как у нас на форуме сказочные патриоты говорят: якобы СССР развалили США со своими сателлитами, во всех бедах, всегда виноваты проклятые Америка и Запад, хотят захватить нас, поработить и т.д.При этом, Д.Дёмушкин и Д.Потапенко говорят, зачем им за три девять земель, кого-то захватывать, когда под боком богатая Канада, входящая в десятку сильнейших экономик мира. Пока никак не вышибить из сказочных патриотов детскость, мышление трёх летнего ребенка. Там конечно их ещё другим словом резюмируя сказали, но я не хочу повторять, детки из ясельной группы (С) (выражение не моё) могут обидится, ну очень они ранимые.Действительно ведь уважаемые ребята Д.Дёмушкин и Д.Потапенко правы, нельзя просто так, взять и стать взрослым цивилизованным человеком. Да и нет волшебных палочек, джинов, старика Хоттабыча. В общем, как говорит молодёжь печалька.Подробнее здесь: