maxsaf: Так они и значат. По штурму аэропорта и клановой структуре понятно, что именно значат.
Нет, по штурму они значатся дикарями для остальных. И прежде для всего мира. Хотя штурм это своеобразный торг, ультиматум по Пригожински тому же Путину. Если Пригожина можно уничтожить, то целый народ во время войны в Украине нет. А потому именно сейчас Кавказ должен давить, получать очки. Как азербайджанцы выкинули армян и ничего, хотя расстреляли русских миротворцев прямой наводкой..
Дело не в штурме аэропорта, не в евреях, их уж точно никто не стал убивать бы. Дело в том, что это надо было показать, кто может и претендует стать одним из хозяев в России, на уровне может Татарстана даже. Какими методами, не важно. Важно что Путин уже боится.
Путин освободил убийцу Веры Пехтелевой, Владислава Канюса, не только от срока в 17 лет колонии, но и от выплаты моральной компенсации близким убитойКак рассказал отец Пехтелевой «Собеседнику», приговор обязывал Канюса «выплатить в качестве компенсации морального вреда 4 млн рублей потерпевшим – по 1,5 млн родителям, 1 млн – ее дяде, а еще 200 тысяч рублей государству за адвокатов по назначению. Указ президента избавил его и от этих обязательств, о чем нам уже доложили судебные приставы».В колонии Канюс, убивавший Петхелеву в течение нескольких часов, пробыл менее полугода.
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