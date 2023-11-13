Отправлено: - 13:22

111:

Хотя да, но одно видно, что мусульмане, нет, именно кавказцы, должны чего то значить в России, в Москве, Питере.

Цитата:Так они и значат. По штурму аэропорта и клановой структуре понятно, что именно значат.