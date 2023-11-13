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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:22
#13636
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Цитата:
111:
Хотя да, но одно видно, что мусульмане, нет, именно кавказцы, должны чего то значить в России, в Москве, Питере.

Так они и значат. По штурму аэропорта и клановой структуре понятно, что именно значат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33764
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:23
#13637
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Цитата:
maxsaf:
Ну там это скорее для виду сделали. Надо чисто номинально - одного афр

И до Путина это дойдет.
Чтобы номинально не потерять Кавказ.
Ну не президентом конечно, но развязать руки можно и даже нужно.
С этими же погромами, кого там посадили, пока еще неизвестно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33764
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:29
#13638
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Цитата:
maxsaf:
Так они и значат. По штурму аэропорта и клановой структуре понятно, что именно значат.

Нет, по штурму они значатся дикарями для остальных.
И прежде для всего мира.
Хотя штурм это своеобразный торг, ультиматум по Пригожински тому же Путину.
Если Пригожина можно уничтожить, то целый народ во время войны в Украине нет.
А потому именно сейчас Кавказ должен давить, получать очки.
Как азербайджанцы выкинули армян и ничего, хотя расстреляли русских миротворцев прямой наводкой..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:34
#13639
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Цитата:
111:
по штурму они значатся дикарями для остальных. И прежде для всего мира.

Ну получается, что так и есть
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33764
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 13:38
#13640
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Цитата:
maxsaf:
Ну получается, что так и есть

Дело не в штурме аэропорта, не в евреях, их уж точно никто не стал убивать бы.
Дело в том, что это надо было показать, кто может и претендует стать одним из хозяев в России, на уровне может Татарстана даже.
Какими методами, не важно.
Важно что Путин уже боится.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33764
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.11.23 - 22:55
#13641
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Да уж..
Когда же этот беспредел оккупантов кончится..


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.11.23 - 11:25
#13642
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Цитата:
111:
Дело в том, что это надо было показать, кто может и претендует стать одним из хозяев в России

После аэропорта им уже ниче не светит
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33764
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.11.23 - 19:11
#13643
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Слава Героям России!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33764
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.11.23 - 20:28
#13644
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Героям Слава!

Путин освободил убийцу Веры Пехтелевой, Владислава Канюса, не только от срока в 17 лет колонии, но и от выплаты моральной компенсации близким убитойКак рассказал отец Пехтелевой «Собеседнику», приговор обязывал Канюса «выплатить в качестве компенсации морального вреда 4 млн рублей потерпевшим – по 1,5 млн родителям, 1 млн – ее дяде, а еще 200 тысяч рублей государству за адвокатов по назначению. Указ президента избавил его и от этих обязательств, о чем нам уже доложили судебные приставы».В колонии Канюс, убивавший Петхелеву в течение нескольких часов, пробыл менее полугода.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3430
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.11.23 - 22:35
#13645
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Цитата:
abaika95:
что россия если и творит фигню то это все ровно НАША россия

Помню после армии поехал в деревню, к армейцу у них было принято драться с соседней деревней. Дрался. Сейчас стыдно. наверное стадный инстинкт,иначе объяснить не могу.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9053
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.11.23 - 02:59
#13646
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Цитата:
saba:
наверное стадный инстинкт,иначе объяснить не могу.

----Бывает . Молодость .
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