Отправлено: - 02:55

saba:

Гога и сюда залез, потом не говори ,что ненависть тобой не движет. Обалдеть, Дракон ,извините, что без разрешения, но так

Цитата:----Сударь , жду объяснений .Вообще не понял , откуда вы такие выводы сделали ? И из из какого коммента вы сделали свои умозаключения ?