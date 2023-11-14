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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.11.23 - 16:57
#8641
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Дракон, я знаю ты любишь ребусы) че за таблетки в аптеке я купил в евросоюзе?.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13567
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.11.23 - 16:59
#8642
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У них всегда один и тот же рисунок на всех упаковках.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3430
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.11.23 - 18:24
#8643
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Гога и сюда залез, потом не говори ,что ненависть тобой не движет. Обалдеть, Дракон ,извините, что без разрешения, но так
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26105
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.11.23 - 19:53
#8644
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Цитата:
Vit:
че за таблетки в аптеке я купил в евросоюзе?.

Я таких, даже и не видел... :-P
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2789
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.11.23 - 21:09
#8645
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Цитата:
Vit:

:lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3430
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.11.23 - 22:28
#8646
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Виталий купи активированный уголь, я просто погуглил, такая же фигня,никогда от неё хорошего не ощущал. Это то же самое только в капсулах
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.11.23 - 02:47
#8647
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Цитата:
saba:
Гога и сюда залез,

---,--Что -то вас не понял ? Вход сюда платный ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.11.23 - 02:49
#8648
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Цитата:
saba:
потом не говори ,что ненависть тобой не движет.

----А тут вообще не понял , откуда вы тут и как ненависть приплели ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.11.23 - 02:51
#8649
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Цитата:
saba:
Обалдеть

---Можете и дальше балдеть -----только не могу понять ---отчего вы балдеете ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.11.23 - 02:55
#8650
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Цитата:
saba:
Гога и сюда залез, потом не говори ,что ненависть тобой не движет. Обалдеть, Дракон ,извините, что без разрешения, но так

----Сударь , жду объяснений .Вообще не понял , откуда вы такие выводы сделали ? И из из какого коммента вы сделали свои умозаключения ? :-x :-x
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