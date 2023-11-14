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Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47969
Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
Отправлено: 14.11.23 - 19:05
В 19 школах Костаная есть дефицит мест. А в очереди на детский сад стоят 3 222 ребенка. Частично проблема решается за счет строительства новых школ и детских садов. Но в центре и старых районах города приходится искать более креативные решения.
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Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 19:05
Так,с
1.Детсад в микрорайоне 9 дом 4Б, частные квартиры
2.Детсад на Маяковского 107 военкомат
3.Детсад на Строительная 6/1 баня, салон красоты
4.Детсад Кобланды 40А - 2ое отделение полиции
Может Марата за ручку провести, показать?
1.Детсад в микрорайоне 9 дом 4Б, частные квартиры
2.Детсад на Маяковского 107 военкомат
3.Детсад на Строительная 6/1 баня, салон красоты
4.Детсад Кобланды 40А - 2ое отделение полиции
Может Марата за ручку провести, показать?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33764
Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
Отправлено: 14.11.23 - 19:13
Цитата:
Ты у меня спрашиваешь?
Конечно отведи, что зря писать то тут исподтишка..
Ты и к нам во двор даже не пришел, хотя как грозился..
Ответ - не верю, что на что то ты способен.
Ильяс:
Может Марата за ручку провести, показать?
Может Марата за ручку провести, показать?
Ты у меня спрашиваешь?
Конечно отведи, что зря писать то тут исподтишка..
Ты и к нам во двор даже не пришел, хотя как грозился..
Ответ - не верю, что на что то ты способен.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33764
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 19:19
А вообще почему в Жана Кале не построили школу и сад, не совсем понятно.
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 20:47
Цитата:
Мне сообщили, что вашим председателем уже занимаются компетентные органы.
111:
Мне сообщили, что вашим председателем уже занимаются компетентные органы.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1948
Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
Отправлено: 14.11.23 - 21:20
Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы статьи.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1488
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 21:39
Цитата:
Да пишет он много пустого и несерьезного,..пустозвон..благовест без церковной службы!
111:
Ты у меня спрашиваешь? Конечно отведи, что зря писать то тут исподтишка..
Ты у меня спрашиваешь? Конечно отведи, что зря писать то тут исподтишка..
Да пишет он много пустого и несерьезного,..пустозвон..благовест без церковной службы!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3430
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 22:17
Цитата:
Я бы вообще с Ильясом не общался бы, дворовое воспитание знаете ли. Брезгую.
Ильяс:
Мне сообщили
Мне сообщили
Я бы вообще с Ильясом не общался бы, дворовое воспитание знаете ли. Брезгую.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3430
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 22:21
Пилотку бы снял с аватара.Недостоин. Я как военнослужащий Советского Союза возмущён
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 22:45
Отлично понимаю продавцов и индивидуальных предпринимателей с Наримановского рынка. Это их многолетнее место работы. Но объективно для жителей близлежащих районов, уже необходима новая школа. Нет садик. Именно школа. Гимназии им.А.М.Горького уже перегружена. США 18 еще есть относительно рядом. И все....
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 22:48
Опечатка Т9.
Средняя школа 18 рядом (Сш18)
Средняя школа 18 рядом (Сш18)
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 642
Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
Отправлено: 15.11.23 - 01:14
Комментарий проходит проверку.
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 15.11.23 - 03:05
Цитата:
---Какое самомнение ---сравнить себя с акимом Кустаная ? Я сейчас напишу - это отклонение от темы , даже может удалят ? И , вообще то , говорят об ---Может Марата за ручку провести, показать?--- акиме города , которого зовут Марат . А ты всего -навсегда - Марик здесь . Почувствуй разницу ! Надеюсь не удалять . Оскорбления нет . Только огромное самомнение
111:
Ты у меня спрашиваешь?
Ты у меня спрашиваешь?
---Какое самомнение ---сравнить себя с акимом Кустаная ? Я сейчас напишу - это отклонение от темы , даже может удалят ? И , вообще то , говорят об ---Может Марата за ручку провести, показать?--- акиме города , которого зовут Марат . А ты всего -навсегда - Марик здесь . Почувствуй разницу ! Надеюсь не удалять . Оскорбления нет . Только огромное самомнение
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 15.11.23 - 03:10
Цитата:
----Таки думаю , что адекватные форумчане поняли , что хотели спросить у Марата , который аким города , однако
, а отнюдь не у тебя
111:
Ты у меня спрашиваешь?
Ты у меня спрашиваешь?
----Таки думаю , что адекватные форумчане поняли , что хотели спросить у Марата , который аким города , однако
, а отнюдь не у тебя
-
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