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≡ В Казахстане выпустят новые купюры номиналом 10 000 тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47969
В Казахстане выпустят новые купюры номиналом 10 000 тенге
Отправлено: 14.11.23 - 20:43
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Национальный банк с 15 ноября выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты. Отмечается, что банкнота имеет 19 защитных элементов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6450
Re: В Казахстане выпустят новые купюры номиналом 10 000 тенге
Отправлено: 14.11.23 - 20:43
#1
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С днём финансиста. В этот день вышла теньге. За два дня, я на 72-м поезде москва- Астана прибыл на Перон Кустаная , послал помощника купить курицу-гриль и бутылку водки. Через минуту он вернулся ни с чем, говорит мол только за российские продают. Пока прибыли в Аркалык на прицепом вагоне к обеду, на рынке ни души. Город замер в ожидании....
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3430
Re: В Казахстане выпустят новые купюры номиналом 10 000 тенге
Отправлено: 14.11.23 - 22:11
#2
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Знаете хуже того, я застрял в Москве на несколько месяцев, были 5000 рубли, утром встаю ,хотел купить кофе, говорят,деньги недействительны, надо с триколором, тогда я действительно в ступор встал.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3430
Re: В Казахстане выпустят новые купюры номиналом 10 000 тенге
Отправлено: 14.11.23 - 22:13
#3
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в принципе сам виноват, за три дня предупреждали, увы не обратил внимание.
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