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≡ 68% казахстанцев живёт на доходы до 150 тысяч тенге в месяц – данные переписи населения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47969
68% казахстанцев живёт на доходы до 150 тысяч тенге в месяц – данные переписи населения
Отправлено: 14.11.23 - 11:48
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Бюро нацстатистики по итогам переписи населения 2021 года. Мизерная доля населения страны на момент переписи имела доход свыше 500 тысяч тенге. 90% казахстанцев отметили, что имеют только один источник средств существования.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
238
Re: 68% казахстанцев живёт на доходы до 150 тысяч тенге в месяц...
Отправлено: 14.11.23 - 11:48
#1
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Более менее реальные данные. А то среднюю по Костанайской области 300 штук недавно объявили.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33764
Re: 68% казахстанцев живёт на доходы до 150 тысяч тенге в месяц...
Отправлено: 14.11.23 - 12:36
#2
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Это на семью или на одного человека?
Например у меня доход 300 тысяч.
Но нас пять человек.
Делим на пять, получается я попадаю в категорию 50-100 тысяч тенге?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13567
Re: 68% казахстанцев живёт на доходы до 150 тысяч тенге в месяц...
Отправлено: 14.11.23 - 13:31
#3
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Цитата:
111:
Например у меня доход 300 тысяч.

Тут ключевое слово "например"?)))
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3427
Re: 68% казахстанцев живёт на доходы до 150 тысяч тенге в месяц...
Отправлено: 14.11.23 - 18:29
#4
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Я был доход 450 тыс, упал, чтобы пенсию норм получать, работаю сутки через двое,на руки 138000, хорошо. Но устаю больше , чем каждый день работал, наверное ,там ещё не такой старый был
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6450
Re: 68% казахстанцев живёт на доходы до 150 тысяч тенге в месяц...
Отправлено: 14.11.23 - 20:32
#5
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Как обычно, кто-то ест одну капусту, а кто-то ляжку кобылы. Однако, бедных людей много, очень много. Просителей на хлеб тоже стало много. Пособия и зарплаты на уровне начало года,продукты дорожают на глазах...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1488
Re: 68% казахстанцев живёт на доходы до 150 тысяч тенге в месяц...
Отправлено: 14.11.23 - 21:44
#6
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Цитата:
Большая часть сельчан (35%) получала в месяц доход в диапазоне 50-100 тысяч тенге. При этом наибольшая доля городского населения (свыше 25%) имела доходы на уровне 100-150 тысяч тенге.

Источник:


да лодыри одни остались жить в деревне! ребята делали кровлю в одном учебном заведении одного из районов области, так там работников не могли найти среди сельчан, пришлось везти из города. хотя и зарплата была приличная
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