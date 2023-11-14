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≡ Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47969
Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
Отправлено: 14.11.23 - 19:05
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В 19 школах Костаная есть дефицит мест. А в очереди на детский сад стоят 3 222 ребенка. Частично проблема решается за счет строительства новых школ и детских садов. Но в центре и старых районах города приходится искать более креативные решения.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
442
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 19:05
#1
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Так,с
1.Детсад в микрорайоне 9 дом 4Б, частные квартиры
2.Детсад на Маяковского 107 военкомат
3.Детсад на Строительная 6/1 баня, салон красоты
4.Детсад Кобланды 40А - 2ое отделение полиции

Может Марата за ручку провести, показать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33764
Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
Отправлено: 14.11.23 - 19:13
#2
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Цитата:
Ильяс:
Может Марата за ручку провести, показать?

Ты у меня спрашиваешь?
Конечно отведи, что зря писать то тут исподтишка..
Ты и к нам во двор даже не пришел, хотя как грозился..
Ответ - не верю, что на что то ты способен.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33764
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 19:19
#3
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А вообще почему в Жана Кале не построили школу и сад, не совсем понятно.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
442
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 20:47
#4
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Цитата:
111:

Мне сообщили, что вашим председателем уже занимаются компетентные органы.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1948
Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
Отправлено: 14.11.23 - 21:20
#5
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Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы статьи.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1488
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 21:39
#6
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Цитата:
111:
Ты у меня спрашиваешь? Конечно отведи, что зря писать то тут исподтишка..


Да пишет он много пустого и несерьезного,..пустозвон..благовест без церковной службы!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3427
Re: Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как...
Отправлено: 14.11.23 - 22:17
#7
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Цитата:
Ильяс:
Мне сообщили

Я бы вообще с Ильясом не общался бы, дворовое воспитание знаете ли. Брезгую.
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