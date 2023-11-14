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Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
Переселить военкомат, изъять землю в Наримановке - Как планируют решить проблему нехватки мест в школах и детсадах в старых районах Костаная
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