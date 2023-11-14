Re: В Казахстане выпустят новые купюры номиналом 10 000 тенге

Отправлено: - 20:43

С днём финансиста. В этот день вышла теньге. За два дня, я на 72-м поезде москва- Астана прибыл на Перон Кустаная , послал помощника купить курицу-гриль и бутылку водки. Через минуту он вернулся ни с чем, говорит мол только за российские продают. Пока прибыли в Аркалык на прицепом вагоне к обеду, на рынке ни души. Город замер в ожидании....